Программа СТС на 25 ноября 2022



Телепрограмма СТС на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач СТС на 25 ноября



04:45 6 кадров. Сезон 1. 12-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 2. 3-я серия

05:15 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 57-я серия

06:05 Три кота. За чайником

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

06:40 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:40 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 4-я и 5-я серии

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 7-я серия

11:05 Мегамозг

12:55 Уральские пельмени. #часрасплаты

13:05 Уральские пельмени

14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ю»

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»

17:50 Уральские пельмени. Всемирный потом

19:30 Уральские пельмени. Галина красная

21:00 2+1

23:20 Невероятный Халк

01:35 Неуловимые: Бангкок

03:00 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия

03:20 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 5. 36-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 5. 37-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 4. 3-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 4. 4-я серия



В программе возможны изменения.



















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