Телепрограмма СТС на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач СТС на 25 ноября
04:45 6 кадров. Сезон 1. 12-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 2. 3-я серия
05:15 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 57-я серия
06:05 Три кота. За чайником
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
06:40 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:40 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 4-я и 5-я серии
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 7-я серия
11:05 Мегамозг
12:55 Уральские пельмени. #часрасплаты
13:05 Уральские пельмени
14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ю»
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»
17:50 Уральские пельмени. Всемирный потом
19:30 Уральские пельмени. Галина красная
21:00 2+1
23:20 Невероятный Халк
01:35 Неуловимые: Бангкок
03:00 6 кадров. Сезон 5. 34-я серия
03:20 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 5. 36-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 5. 37-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 4. 3-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 4. 4-я серия
В программе возможны изменения.