Телепрограмма канала Звезда на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Звезда на 25 ноября
04:35 На всех широтах. 5-я и 6-я серии
06:00 На всех широтах. 7-я и 8-я серии
08:05 Память. Cаня, Саша, Сашка, Александр Покрышкин: следуя за мечтой
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Крепости быть!
10:55 25 ноября - День российского миротворца
11:25 Освобождение
12:00 Черные волки. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Черные волки. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии
17:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Черные волки. 5-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 ТАСС уполномочен заявить... 9-я и 10-я серии
02:05 Россия молодая. Крепости быть!
03:05 Медовый месяц
04:40 Хроника Победы
В программе возможны изменения.