Телепрограмма канала Звезда на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Звезда на 25 ноября



04:35 На всех широтах. 5-я и 6-я серии

06:00 На всех широтах. 7-я и 8-я серии

08:05 Память. Cаня, Саша, Сашка, Александр Покрышкин: следуя за мечтой

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Крепости быть!

10:55 25 ноября - День российского миротворца

11:25 Освобождение

12:00 Черные волки. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Черные волки. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии

17:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Черные волки. 5-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 ТАСС уполномочен заявить... 9-я и 10-я серии

02:05 Россия молодая. Крепости быть!

03:05 Медовый месяц

04:40 Хроника Победы



В программе возможны изменения.