Телепрограмма канала Культура на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Культура на 25 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Садовое кольцо
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
07:30 Новости культуры
07:35 Дело за тобой!
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Эвакуация», Фильм 4-й
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. Ошибка инженера Кочина
12:05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Вечная мерзлота»
12:30 Тихий Дон. 5-я серия
13:20 Забытое ремесло. Дворецкий
13:35 Власть факта. Иран: сопротивление и развитие
14:15 Римский-Корсаков. Путь к невидимому граду
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Кирилловский район (Вологодская область)
15:30 Энигма. Дмитрий Маслеев
16:10 Рассвет жемчужины Востока
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. В. Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны»
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:50 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло
21:20 Линия жизни. К 80-летию Василия Бочкарёва
22:15 Тихий Дон. 5-я серия
23:00 2 Верник 2. Махар Вазиев
00:00 Новости культуры
00:20 Первый снег
01:45 Искатели. Тайна гибели красного фабриканта
02:30 Приключения Васи Куролесова
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.