Программа Культура на 25 ноября 2022



Телепрограмма канала Культура на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Культура на 25 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Садовое кольцо

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо

07:30 Новости культуры

07:35 Дело за тобой!

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Эвакуация», Фильм 4-й

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. Ошибка инженера Кочина

12:05 Открытая книга. Виктор Ремизов. «Вечная мерзлота»

12:30 Тихий Дон. 5-я серия

13:20 Забытое ремесло. Дворецкий

13:35 Власть факта. Иран: сопротивление и развитие

14:15 Римский-Корсаков. Путь к невидимому граду

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Кирилловский район (Вологодская область)

15:30 Энигма. Дмитрий Маслеев

16:10 Рассвет жемчужины Востока

17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. В. Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны»

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»

20:50 Роман в камне. Уфа. Особняк Елены Поносовой-Молло

21:20 Линия жизни. К 80-летию Василия Бочкарёва

22:15 Тихий Дон. 5-я серия

23:00 2 Верник 2. Махар Вазиев

00:00 Новости культуры

00:20 Первый снег

01:45 Искатели. Тайна гибели красного фабриканта

02:30 Приключения Васи Куролесова

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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