Телепрограмма канала Пятница на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Пятница на 25 ноября



05:00 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

06:10 Пятница News. 213-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»

07:40 Кондитер. Сезон 3. 9-я серия - «Регионы России»

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия

09:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия

10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия

14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 26-я серия

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия

21:00 Голодные игры: И вспыхнет пламя

23:50 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

02:00 Пятница News. 215-я серия

02:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 3-я серия

03:10 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

04:30 Пятница News. 214-я серия



В программе возможны изменения.