Телепрограмма канала Пятница на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Пятница на 25 ноября
05:00 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
06:10 Пятница News. 213-я серия
06:30 Кондитер. Сезон 3. 8-я серия - «Краснодарский край»
07:40 Кондитер. Сезон 3. 9-я серия - «Регионы России»
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия
09:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия
10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия
14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 26-я серия
19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия
21:00 Голодные игры: И вспыхнет пламя
23:50 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
02:00 Пятница News. 215-я серия
02:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 3-я серия
03:10 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
04:30 Пятница News. 214-я серия
В программе возможны изменения.