Телепрограмма МИР на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач МИР на 25 ноября



05:00 Развод

05:15 Мультфильмы

07:00 Наше кино. История большой любви

07:30 Меч-2. 15-я - 17-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Меч-2. 17-я - 20-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Вий

21:10 Знахарь

23:40 Мэри Поппинс, до свидания!

02:00 Наше кино. История большой любви

02:25 Моя любовь

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.