Телепрограмма МИР на 25 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач МИР на 25 ноября
05:00 Развод
05:15 Мультфильмы
07:00 Наше кино. История большой любви
07:30 Меч-2. 15-я - 17-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Меч-2. 17-я - 20-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Вий
21:10 Знахарь
23:40 Мэри Поппинс, до свидания!
02:00 Наше кино. История большой любви
02:25 Моя любовь
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе возможны изменения.