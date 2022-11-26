Программа передач, ТВ программа на 26 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 26 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 26.11.2022
1 канал
02:15 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»
13:45 Роковая любовь Саввы Морозова
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап VI. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Юбилей Ирины Мирошниченко
23:20 «Тень звезды»
01:05 Великие династии. Волконские
02:05 Моя родословная
02:45 Наедине со всеми
03:15 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Нижегородская область. Цельнозерновой хлеб
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Тайны следствия-21. «Хитрец», 1-я и 2-я части. «Пустота», 1-я и 2-я части
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни для наших мам
20:00 Вести
21:00 Столичная штучка
00:50 Обучаю игре на гитаре
03:50 Не покидай меня, Любовь
ТВЦ
04:45 Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!
05:35 10 самых... Актёрские жертвы
06:00 Секрет неприступной красавицы. 1-я серия
06:44 Секрет неприступной красавицы. 2-я серия
07:30 Православная энциклопедия. Эра милосердия. Путешествие по Москве. Присоединение Крыма к Российской империи
07:55 Дела житейские. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Высота
13:35 Загадка Фибоначчи. 1-я серия
14:30 События
14:45 Загадка Фибоначчи. 2-я серия
15:40 Загадка Эйнштейна. 1-я серия
16:34 Загадка Эйнштейна. 2-я серия
17:30 Загадка Пифагора. 1-я серия
18:21 Загадка Пифагора. 2-я серия
19:10 Загадка Цезаря. 1-я серия
20:03 Загадка Цезаря. 2-я серия
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Карл III. Король ожидания
00:10 90-е. Губернатор на верблюде
00:50 Специальный репортаж. Мир по правилам и без
01:20 Хватит слухов! 66-я серия
01:45 Звёздные алиментщики
02:25 Охотницы на миллионеров
03:05 Клуб первых жен
03:45 Звездные отчимы
04:25 Закон и порядок
04:55 Петровка, 38
НТВ
03:30 Профиль убийцы. Сезон 1. «Велосипедист», 1-я и 2-я серии
05:05 Спето в СССР
05:50 Инспектор Купер 2. «Старость», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Владимир Долинский
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Зимнее ралли
22:30 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Хлебозавод
23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Стас Ярушин и МузLoft Band
01:40 Дачный ответ
02:35 Таинственная Россия
03:20 Профиль убийцы. Сезон 1. «Поклонник», 1-я и 2-я серии
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Треугольник
05:20 Великолепная пятёрка-5. Простая семья
06:00 Спецы. 13-я - 16-я серии
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество
10:50 Мама в законе. 1-я - 4-я серии
14:35 Практикант. 1-я - 4-я серии
18:50 След. Наживка
19:30 След. Сегодня мы с тобой бичуем
20:20 След. Ночной свидетель
21:20 След. Метка цвета ночи
22:10 Загадки подсознания. Сила мысли
23:10 След. Временные трудности
00:00 Известия. Главное
01:05 Последний мент. 25-я - 30-я серии
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:00 Джинн. 1-я - 4-я серии
10:40 Вторая жизнь Евы. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 53-я - 56-я серии
22:30 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
01:45 Вторая жизнь Евы. 1-я - 4-я серии
04:50 Порочные связи
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
05:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
09:00 Модные игры. Сезон 2. 15-я серия
09:30 Звездная кухня. 12-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 8. 201-я - 204-я серии
14:00 Вызов. 7-я серия
14:50 Новая битва экстрасенсов. 4-я серия
16:10 Новая битва экстрасенсов. 5-я серия
17:50 Новая битва экстрасенсов. 11-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 12-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 37-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 61-я серия
00:00 Такое кино. 431-я серия
00:30 Игра на выживание. 11-я серия
01:30 Игра на выживание. 12-я серия
02:30 Битва экстрасенсов. 247-я серия
03:40 Импровизация. 21-я серия
04:30 Comedy Баттл. 5-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 4. 4-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 4. 5-я серия
05:15 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 74-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Волшебная палочка
06:20 Фиксики. Рычаг
06:25 Крокодил Гена
06:45 Три кота. Кот без забот
06:50 Три кота. Проснуться вовремя
06:55 Три кота. Таинственный тортоежка
07:00 Три кота
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Пещера
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Бюро добрых дел
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек
07:50 Отель у овечек
07:55 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пушная вечеринка
08:25 Уральские пельмени. Всемирный потом
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 15-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 238-я серия
10:00 100 мест, где поесть. 9-я серия
11:00 Душа
13:00 Люди в чёрном
14:55 Люди в черном-2
16:40 Люди в черном-3
18:40 Люди в чёрном: Интернэшнл
21:00 Плохие парни навсегда
23:35 Призрак в доспехах
01:35 2+1
03:25 6 кадров. Сезон 1. 13-я - 16-я серии
04:55 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Сенегал
05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
09:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - США
11:35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
12:25 Все на Матч!
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Австралия. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Дания. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Мексика. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Австралия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. На передовой: секреты тактики
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украинские садисты: 7 самых опасных
18:00 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
20:20 Хищник
22:30 Хранители
01:30 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона
03:00 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши
04:30 Тайны Чапман
Звезда
04:40 Хроника Победы
05:05 В добрый час
06:40 Золотые рога
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:10 Маршалы Сталина. Семен Тимошенко
10:00 За витриной универмага
11:45 Легенды музыки. Приключения Электроника
12:10 Легенды науки. Гавриил Илизаров
13:00 Новости дня
13:15 Время героев. Дмитрий Коптилов
13:35 Главный день. Катастрофа на Фукусиме и Владимир Асмолов
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров
16:25 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
21:00 Легендарные матчи. Олимпиада-2016. Гандбол. Женщины. Полуфинал. Норвегия - Россия
00:00 Право на выстрел
01:25 За витриной универмага
02:55 Золотые рога
04:10 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь
04:35 Москва - фронту
04:55 Небесный тихоход
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»
07:05 Мультфильмы. «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор« на ринге»
08:05 К кому залетел певчий кенар
09:40 Обыкновенный концерт
10:10 Мой ласковый и нежный зверь
11:55 Земля людей. Нивхи. Неунывающий народ
12:25 Эрмитаж
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Эффект бабочки. Карфаген - соперник Рима
14:05 Альбатрос и пингвин
15:00 Рассказы из русской истории
15:55 Отсекая лишнее. Паоло Трубецкой. Учитель с другой планеты
16:40 Ко мне, Мухтар!
18:00 Искатели. Гадаловские миллионы
18:45 Время милосердия
19:35 И жизнь, и слезы, и любовь
21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 6-й
22:00 Агора
23:00 Угоняя лошадей
01:00 Альбатрос и пингвин
01:55 Искатели. Гадаловские миллионы
02:40 «Дождливая история». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 5. 18-я серия - «Финал»
06:20 Пятница News. 214-я серия
06:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
06:50 Артур и месть Урдалака
08:50 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 11-я серия
09:20 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 6-я серия
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия
12:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия
14:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
15:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
16:00 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»
17:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
18:30 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
19:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
20:40 На ножах. Сезон 2. 18-я серия - «Щелково. WOM cafe»
21:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
22:50 Падение Олимпа
01:00 Падение Лондона
02:30 Пятница News. 214-я серия
03:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:40 Пятница News. 214-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:20 Вий
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Сказка о потерянном времени
11:35 Мэри Поппинс, до свидания!
14:15 При загадочных обстоятельствах. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 При загадочных обстоятельствах. 2-я - 5-я серии
18:30 Новости
18:45 При загадочных обстоятельствах. 5-я - 8-я серии
22:25 Авария. 1-я - 4-я серии
01:50 Наше кино. История большой любви
02:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.