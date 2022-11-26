Программа передач, ТВ программа на 26 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на субботу 26 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 26.11.2022



1 канал



02:15 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»

13:45 Роковая любовь Саввы Морозова

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап VI. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Юбилей Ирины Мирошниченко

23:20 «Тень звезды»

01:05 Великие династии. Волконские

02:05 Моя родословная

02:45 Наедине со всеми

03:15 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Нижегородская область. Цельнозерновой хлеб

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Тайны следствия-21. «Хитрец», 1-я и 2-я части. «Пустота», 1-я и 2-я части

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни для наших мам

20:00 Вести

21:00 Столичная штучка

00:50 Обучаю игре на гитаре

03:50 Не покидай меня, Любовь



ТВЦ



04:45 Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!

05:35 10 самых... Актёрские жертвы

06:00 Секрет неприступной красавицы. 1-я серия

06:44 Секрет неприступной красавицы. 2-я серия

07:30 Православная энциклопедия. Эра милосердия. Путешествие по Москве. Присоединение Крыма к Российской империи

07:55 Дела житейские. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Высота

13:35 Загадка Фибоначчи. 1-я серия

14:30 События

14:45 Загадка Фибоначчи. 2-я серия

15:40 Загадка Эйнштейна. 1-я серия

16:34 Загадка Эйнштейна. 2-я серия

17:30 Загадка Пифагора. 1-я серия

18:21 Загадка Пифагора. 2-я серия

19:10 Загадка Цезаря. 1-я серия

20:03 Загадка Цезаря. 2-я серия

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Карл III. Король ожидания

00:10 90-е. Губернатор на верблюде

00:50 Специальный репортаж. Мир по правилам и без

01:20 Хватит слухов! 66-я серия

01:45 Звёздные алиментщики

02:25 Охотницы на миллионеров

03:05 Клуб первых жен

03:45 Звездные отчимы

04:25 Закон и порядок

04:55 Петровка, 38



НТВ



03:30 Профиль убийцы. Сезон 1. «Велосипедист», 1-я и 2-я серии

05:05 Спето в СССР

05:50 Инспектор Купер 2. «Старость», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Владимир Долинский

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Зимнее ралли

22:30 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Хлебозавод

23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Стас Ярушин и МузLoft Band

01:40 Дачный ответ

02:35 Таинственная Россия

03:20 Профиль убийцы. Сезон 1. «Поклонник», 1-я и 2-я серии



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-5. Треугольник

05:20 Великолепная пятёрка-5. Простая семья

06:00 Спецы. 13-я - 16-я серии

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество

10:50 Мама в законе. 1-я - 4-я серии

14:35 Практикант. 1-я - 4-я серии

18:50 След. Наживка

19:30 След. Сегодня мы с тобой бичуем

20:20 След. Ночной свидетель

21:20 След. Метка цвета ночи

22:10 Загадки подсознания. Сила мысли

23:10 След. Временные трудности

00:00 Известия. Главное

01:05 Последний мент. 25-я - 30-я серии



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:00 Джинн. 1-я - 4-я серии

10:40 Вторая жизнь Евы. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 53-я - 56-я серии

22:30 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

01:45 Вторая жизнь Евы. 1-я - 4-я серии

04:50 Порочные связи



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия

05:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 15-я серия

09:30 Звездная кухня. 12-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 8. 201-я - 204-я серии

14:00 Вызов. 7-я серия

14:50 Новая битва экстрасенсов. 4-я серия

16:10 Новая битва экстрасенсов. 5-я серия

17:50 Новая битва экстрасенсов. 11-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 12-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 37-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 61-я серия

00:00 Такое кино. 431-я серия

00:30 Игра на выживание. 11-я серия

01:30 Игра на выживание. 12-я серия

02:30 Битва экстрасенсов. 247-я серия

03:40 Импровизация. 21-я серия

04:30 Comedy Баттл. 5-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 4. 4-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 4. 5-я серия

05:15 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 74-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Волшебная палочка

06:20 Фиксики. Рычаг

06:25 Крокодил Гена

06:45 Три кота. Кот без забот

06:50 Три кота. Проснуться вовремя

06:55 Три кота. Таинственный тортоежка

07:00 Три кота

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Пещера

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Бюро добрых дел

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек

07:50 Отель у овечек

07:55 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пушная вечеринка

08:25 Уральские пельмени. Всемирный потом

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 15-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 238-я серия

10:00 100 мест, где поесть. 9-я серия

11:00 Душа

13:00 Люди в чёрном

14:55 Люди в черном-2

16:40 Люди в черном-3

18:40 Люди в чёрном: Интернэшнл

21:00 Плохие парни навсегда

23:35 Призрак в доспехах

01:35 2+1

03:25 6 кадров. Сезон 1. 13-я - 16-я серии

04:55 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Сенегал

05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

09:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - США

11:35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

12:25 Все на Матч!

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Австралия. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Дания. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Мексика. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Австралия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. На передовой: секреты тактики

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украинские садисты: 7 самых опасных

18:00 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

20:20 Хищник

22:30 Хранители

01:30 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона

03:00 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши

04:30 Тайны Чапман



Звезда



04:40 Хроника Победы

05:05 В добрый час

06:40 Золотые рога

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:10 Маршалы Сталина. Семен Тимошенко

10:00 За витриной универмага

11:45 Легенды музыки. Приключения Электроника

12:10 Легенды науки. Гавриил Илизаров

13:00 Новости дня

13:15 Время героев. Дмитрий Коптилов

13:35 Главный день. Катастрофа на Фукусиме и Владимир Асмолов

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров

16:25 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

21:00 Легендарные матчи. Олимпиада-2016. Гандбол. Женщины. Полуфинал. Норвегия - Россия

00:00 Право на выстрел

01:25 За витриной универмага

02:55 Золотые рога

04:10 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь

04:35 Москва - фронту

04:55 Небесный тихоход



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»

07:05 Мультфильмы. «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор« на ринге»

08:05 К кому залетел певчий кенар

09:40 Обыкновенный концерт

10:10 Мой ласковый и нежный зверь

11:55 Земля людей. Нивхи. Неунывающий народ

12:25 Эрмитаж

12:55 Черные дыры. Белые пятна

13:35 Эффект бабочки. Карфаген - соперник Рима

14:05 Альбатрос и пингвин

15:00 Рассказы из русской истории

15:55 Отсекая лишнее. Паоло Трубецкой. Учитель с другой планеты

16:40 Ко мне, Мухтар!

18:00 Искатели. Гадаловские миллионы

18:45 Время милосердия

19:35 И жизнь, и слезы, и любовь

21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 6-й

22:00 Агора

23:00 Угоняя лошадей

01:00 Альбатрос и пингвин

01:55 Искатели. Гадаловские миллионы

02:40 «Дождливая история». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 5. 18-я серия - «Финал»

06:20 Пятница News. 214-я серия

06:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

06:50 Артур и месть Урдалака

08:50 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 11-я серия

09:20 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 6-я серия

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия

12:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия

14:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

15:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

16:00 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»

17:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

18:30 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

19:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

20:40 На ножах. Сезон 2. 18-я серия - «Щелково. WOM cafe»

21:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

22:50 Падение Олимпа

01:00 Падение Лондона

02:30 Пятница News. 214-я серия

03:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

04:40 Пятница News. 214-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:20 Вий

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Сказка о потерянном времени

11:35 Мэри Поппинс, до свидания!

14:15 При загадочных обстоятельствах. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 При загадочных обстоятельствах. 2-я - 5-я серии

18:30 Новости

18:45 При загадочных обстоятельствах. 5-я - 8-я серии

22:25 Авария. 1-я - 4-я серии

01:50 Наше кино. История большой любви

02:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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