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Программа 1 канал на 26 ноября, Горячий лед на Первом, фигурное катание



Телепрограмма 1 канала на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач 1 канал на 26 ноября

02:15 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»
13:45 Роковая любовь Саввы Морозова
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап VI. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Юбилей Ирины Мирошниченко
23:20 «Тень звезды»
01:05 Великие династии. Волконские
02:05 Моя родословная
02:45 Наедине со всеми
03:15 Россия от края до края

В программе возможны изменения.









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