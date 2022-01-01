Программа 1 канал на 26 ноября, Горячий лед на Первом, фигурное катание

Телепрограмма 1 канала на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 1 канал на 26 ноября



02:15 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»

13:45 Роковая любовь Саввы Морозова

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап VI. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Юбилей Ирины Мирошниченко

23:20 «Тень звезды»

01:05 Великие династии. Волконские

02:05 Моя родословная

02:45 Наедине со всеми

03:15 Россия от края до края



В программе возможны изменения.