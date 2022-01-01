Программа Россия 1 на 26 ноября 2022

Телепрограмма канала Россия 1 на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Россия 1 на 26 ноября



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Нижегородская область. Цельнозерновой хлеб

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Тайны следствия-21. «Хитрец», 1-я и 2-я части. «Пустота», 1-я и 2-я части

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни для наших мам

20:00 Вести

21:00 Столичная штучка

00:50 Обучаю игре на гитаре

03:50 Не покидай меня, Любовь



В программе возможны изменения.