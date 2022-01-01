Программа Россия 1 на 26 ноября 2022

Телепрограмма канала Россия 1 на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Россия 1 на 26 ноября
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Нижегородская область. Цельнозерновой хлеб
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Тайны следствия-21. «Хитрец», 1-я и 2-я части. «Пустота», 1-я и 2-я части
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни для наших мам
20:00 Вести
21:00 Столичная штучка
00:50 Обучаю игре на гитаре
03:50 Не покидай меня, Любовь
В программе возможны изменения.