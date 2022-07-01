Программа 5 канал на 26 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 5 канал на 26 ноября



05:00 Великолепная пятёрка-5. Треугольник

05:20 Великолепная пятёрка-5. Простая семья

06:00 Спецы. 13-я - 16-я серии

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество

10:50 Мама в законе. 1-я - 4-я серии

14:35 Практикант. 1-я - 4-я серии

18:50 След. Наживка

19:30 След. Сегодня мы с тобой бичуем

20:20 След. Ночной свидетель

21:20 След. Метка цвета ночи

22:10 Загадки подсознания. Сила мысли

23:10 След. Временные трудности

00:00 Известия. Главное

01:05 Последний мент. 25-я - 30-я серии



В программе возможны изменения.