Программа Матч ТВ на 26 ноября 2022, расписание чемпионата мира по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 26 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Матч ТВ на 26 ноября
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Сенегал
05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
09:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - США
11:35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
12:25 Все на Матч!
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Австралия. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Дания. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Мексика. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Австралия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия
В программе возможны изменения.