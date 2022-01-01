Программа Матч ТВ на 26 ноября 2022, расписание чемпионата мира по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 26 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Матч ТВ на 26 ноября



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Сенегал

05:20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

09:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - США

11:35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

12:25 Все на Матч!

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Австралия. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Дания. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Мексика. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Австралия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия



В программе возможны изменения.