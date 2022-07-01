Программа Звезда на 26 ноября 2022



Телепрограмма канала Звезда на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Звезда на 26 ноября



04:40 Хроника Победы

05:05 В добрый час

06:40 Золотые рога

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:10 Маршалы Сталина. Семен Тимошенко

10:00 За витриной универмага

11:45 Легенды музыки. Приключения Электроника

12:10 Легенды науки. Гавриил Илизаров

13:00 Новости дня

13:15 Время героев. Дмитрий Коптилов

13:35 Главный день. Катастрофа на Фукусиме и Владимир Асмолов

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров

16:25 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

21:00 Легендарные матчи. Олимпиада-2016. Гандбол. Женщины. Полуфинал. Норвегия - Россия

00:00 Право на выстрел

01:25 За витриной универмага

02:55 Золотые рога

04:10 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь

04:35 Москва - фронту

04:55 Небесный тихоход



В программе возможны изменения.



















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