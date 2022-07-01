Программа Звезда на 26 ноября 2022

Телепрограмма канала Звезда на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Звезда на 26 ноября
04:40 Хроника Победы
05:05 В добрый час
06:40 Золотые рога
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:10 Маршалы Сталина. Семен Тимошенко
10:00 За витриной универмага
11:45 Легенды музыки. Приключения Электроника
12:10 Легенды науки. Гавриил Илизаров
13:00 Новости дня
13:15 Время героев. Дмитрий Коптилов
13:35 Главный день. Катастрофа на Фукусиме и Владимир Асмолов
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров
16:25 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
21:00 Легендарные матчи. Олимпиада-2016. Гандбол. Женщины. Полуфинал. Норвегия - Россия
00:00 Право на выстрел
01:25 За витриной универмага
02:55 Золотые рога
04:10 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь
04:35 Москва - фронту
04:55 Небесный тихоход
В программе возможны изменения.