Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа Звезда на 26 ноября 2022



Телепрограмма канала Звезда на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Звезда на 26 ноября

04:40 Хроника Победы
05:05 В добрый час
06:40 Золотые рога
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:10 Маршалы Сталина. Семен Тимошенко
10:00 За витриной универмага
11:45 Легенды музыки. Приключения Электроника
12:10 Легенды науки. Гавриил Илизаров
13:00 Новости дня
13:15 Время героев. Дмитрий Коптилов
13:35 Главный день. Катастрофа на Фукусиме и Владимир Асмолов
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров
16:25 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
21:00 Легендарные матчи. Олимпиада-2016. Гандбол. Женщины. Полуфинал. Норвегия - Россия
00:00 Право на выстрел
01:25 За витриной универмага
02:55 Золотые рога
04:10 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь
04:35 Москва - фронту
04:55 Небесный тихоход

В программе возможны изменения.









  • Программа Звезда на 25 ноября 2022
  • Программа Звезда на 24 ноября 2022
  • Программа Звезда на 23 ноября 2022
  • Программа Звезда на 22 ноября 2022
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 25 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 25 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 6-й этап, расписание, где смотреть трансляции, участники

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 26 по 27 ноября в Перми пройдет шестой этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.









    Курс евро ЦБ РФ на 25 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 25 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 25 ноября 2022
    25 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Разговоры о важном 28 ноября 2022, тема классного часа - Символы России
    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022, кто забивал
    Где находится Крымск на карте Краснодарского края
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022
    Какой праздник 26 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России
    Какой праздник 25 ноября 2022. Какой церковный и народный праздник в России


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru