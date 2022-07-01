Программа Культура на 26 ноября 2022

Телепрограмма канала Культура на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Культура на 26 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»
07:05 Мультфильмы. «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор« на ринге»
08:05 К кому залетел певчий кенар
09:40 Обыкновенный концерт
10:10 Мой ласковый и нежный зверь
11:55 Земля людей. Нивхи. Неунывающий народ
12:25 Эрмитаж
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Эффект бабочки. Карфаген - соперник Рима
14:05 Альбатрос и пингвин
15:00 Рассказы из русской истории
15:55 Отсекая лишнее. Паоло Трубецкой. Учитель с другой планеты
16:40 Ко мне, Мухтар!
18:00 Искатели. Гадаловские миллионы
18:45 Время милосердия
19:35 И жизнь, и слезы, и любовь
21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 6-й
22:00 Агора
23:00 Угоняя лошадей
01:00 Альбатрос и пингвин
01:55 Искатели. Гадаловские миллионы
02:40 «Дождливая история». «Великолепный Гоша»
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.