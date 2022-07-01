Программа Культура на 26 ноября 2022



Телепрограмма канала Культура на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Культура на 26 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Эрнст Неизвестный. «Древо жизни»

07:05 Мультфильмы. «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор« на ринге»

08:05 К кому залетел певчий кенар

09:40 Обыкновенный концерт

10:10 Мой ласковый и нежный зверь

11:55 Земля людей. Нивхи. Неунывающий народ

12:25 Эрмитаж

12:55 Черные дыры. Белые пятна

13:35 Эффект бабочки. Карфаген - соперник Рима

14:05 Альбатрос и пингвин

15:00 Рассказы из русской истории

15:55 Отсекая лишнее. Паоло Трубецкой. Учитель с другой планеты

16:40 Ко мне, Мухтар!

18:00 Искатели. Гадаловские миллионы

18:45 Время милосердия

19:35 И жизнь, и слезы, и любовь

21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 6-й

22:00 Агора

23:00 Угоняя лошадей

01:00 Альбатрос и пингвин

01:55 Искатели. Гадаловские миллионы

02:40 «Дождливая история». «Великолепный Гоша»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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