Программа Пятница на 26 ноября 2022

Телепрограмма канала Пятница на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Пятница на 26 ноября
05:00 Кондитер. Сезон 5. 18-я серия - «Финал»
06:20 Пятница News. 214-я серия
06:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
06:50 Артур и месть Урдалака
08:50 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 11-я серия
09:20 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 6-я серия
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия
12:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия
14:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»
15:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
16:00 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»
17:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
18:30 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
19:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»
20:40 На ножах. Сезон 2. 18-я серия - «Щелково. WOM cafe»
21:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
22:50 Падение Олимпа
01:00 Падение Лондона
02:30 Пятница News. 214-я серия
03:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:40 Пятница News. 214-я серия
В программе возможны изменения.