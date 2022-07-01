Программа Пятница на 26 ноября 2022



Телепрограмма канала Пятница на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Пятница на 26 ноября



05:00 Кондитер. Сезон 5. 18-я серия - «Финал»

06:20 Пятница News. 214-я серия

06:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

06:50 Артур и месть Урдалака

08:50 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 11-я серия

09:20 Черный список. Сезон 3. 16-я серия - «Клининг»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 6-я серия

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия

12:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия

14:00 На ножах. Сезон 6. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Проспект»

15:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

16:00 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»

17:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

18:30 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

19:30 На ножах. Сезон 6. 7-я серия - «Москва. Славянский»

20:40 На ножах. Сезон 2. 18-я серия - «Щелково. WOM cafe»

21:40 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

22:50 Падение Олимпа

01:00 Падение Лондона

02:30 Пятница News. 214-я серия

03:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

04:40 Пятница News. 214-я серия



В программе возможны изменения.



















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