Программа МИР на 26 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач МИР на 26 ноября



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:20 Вий

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Сказка о потерянном времени

11:35 Мэри Поппинс, до свидания!

14:15 При загадочных обстоятельствах. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 При загадочных обстоятельствах. 2-я - 5-я серии

18:30 Новости

18:45 При загадочных обстоятельствах. 5-я - 8-я серии

22:25 Авария. 1-я - 4-я серии

01:50 Наше кино. История большой любви

02:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.