Программа МИР на 26 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 26 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач МИР на 26 ноября
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:20 Вий
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Сказка о потерянном времени
11:35 Мэри Поппинс, до свидания!
14:15 При загадочных обстоятельствах. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 При загадочных обстоятельствах. 2-я - 5-я серии
18:30 Новости
18:45 При загадочных обстоятельствах. 5-я - 8-я серии
22:25 Авария. 1-я - 4-я серии
01:50 Наше кино. История большой любви
02:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе возможны изменения.