Программа передач, ТВ программа на 27 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 27 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 27.11.2022
1 канал
03:15 Россия от края до края
05:10 Спортлото-82
06:00 Новости
06:10 Спортлото-82
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Архангельск
11:10 «Повара на колесах«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:30 Женщины
16:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап VI. Прямой эфир
17:50 Романовы. 7-я серия - «Николай I, Александр II»
18:50 «Как убили Джона Кеннеди»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. Передача вторая
23:45 Безумные приключения Луи де Фюнеса
01:35 Моя родословная
02:20 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
Россия 1
03:50 Не покидай меня, Любовь
05:35 Мама выходит замуж
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Дом, где сердце
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». Сезон 9
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Владимир Легойда
02:30 Мама выходит замуж
ТВЦ
04:55 Петровка, 38
05:05 Жанна Прохоренко. Баллада о любви
06:00 Высота
07:30 В последний раз прощаюсь. 1-я серия
08:22 В последний раз прощаюсь. 2-я серия
09:20 Здоровый смысл
09:50 «Женская логика. Вирус позитива«. Юмористический концерт
10:55 Страна чудес. Электричкой из Москвы
11:30 События
11:45 Тайна песни. Нежность
12:15 Мачеха
13:55 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
15:10 «За шуткой в карман». Юмористический концерт
16:15 Белое платье
18:15 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии
22:00 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 3-я серии
00:35 События
00:50 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 4-я серия
01:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:50 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 1-я - 4-я серии
04:50 Вадим Спиридонов. Я уйду в 47
НТВ
05:00 Инспектор Купер 2. «Лесополоса», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Основано на реальных событиях. Тайна 731
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3
23:25 Звезды сошлись
00:55 Основано на реальных событиях
03:25 Профиль убийцы-2. «Дембельский аккорд», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Большая подстава
5 канал
05:00 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я части - «Казаки-разбойники»
08:10 Ультиматум. 1-я - 4-я серии
11:55 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
15:35 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
19:30 След. От печки
20:20 След. Зеленые человечки
21:05 След. Оптимизация
21:45 След. Феминизм или смерть
22:35 След. Смертельная удача
23:25 След. Похороненные заживо
00:05 След. Влогеры тоже плачут
00:50 Практикант. 1-я - 4-я серии
04:05 Мама в законе. 1-я серия
04:50 Мама в законе. 2-я серия
Домашний
04:50 Порочные связи
06:30 6 кадров
06:40 Опекун. 1-я - 4-я серии
10:15 Любовь зла. 1-я - 4-я серии
14:30 Грымза. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 57-я - 60-я серии
22:25 Девичий лес. 1-я - 4-я серии
01:55 Вторая жизнь Евы. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 5-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия
06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
07:00 Мой маленький пони
08:55 Космический джем
10:30 Перезагрузка. 532-я серия
11:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 32-я серии
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 41-я серия
21:00 Концерты. 5-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 8. 234-я серия
23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 22-я серия
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 36-я серия
01:55 Битва экстрасенсов. 249-я серия
03:05 Битва экстрасенсов. 250-я серия
04:20 Импровизация. Сезон 2. 23-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия
05:15 Синеглазка
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Мелочи жизни
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Принцесса Карамелька
07:00 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
07:05 Три кота
07:10 Три кота. Потерянный динозавр
07:15 Три кота. Арбузный день
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Робокот Компота
07:30 Царевны. Вечная тьма
07:40 Царевны. Колдуем вместе
07:50 Царевны. Добрые дела
07:55 Уральские пельмени. Галина красная
09:00 Рогов+. 22-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»
10:10 Потерянное звено
12:05 Золушка
14:15 Холодное сердце-2
16:15 Шан-Чи и легенда десяти колец
18:55 Семейка Аддамс
20:40 Большой и добрый великан
23:00 Маска. Танцы. 8-я серия
00:55 Плохие парни навсегда
03:05 6 кадров. Сезон 6. 9-я - 14-я серии
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия
05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
10:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Мексика
12:25 Все на Матч!
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Коста-Рика. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:30 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
18:15 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Германия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Марокко
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:00 Самая народная программа
08:30 Новости
09:00 Лапси. Сериал
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:55 Небесный тихоход
06:10 Правда лейтенанта Климова
07:40 Черные береты
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №120
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Кунаков
13:05 Специальный репортаж
13:55 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Битва оружейников. «Ударные вертолёты Ми-24 против AH-1 «Кобра»
20:30 Битва оружейников. Военно-транспортная авиация. Ил-76 и Ан-22 против C-130 «Геркулес» и С-141 «Старлифтер»
21:20 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Большая семья
01:35 Приказано взять живым
03:20 Из пламя и света... 1-я - 3-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Кот Леопольд
07:30 Ко мне, Мухтар!
08:50 Тайны старого чердака. Натюрморт
09:20 Диалоги о животных. 13-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:00 Передача знаний. 12-я серия
10:50 Во власти золота
12:25 Замороженное время
13:30 «Элементы» с Антоном Успенским«. Искусство про искусство
14:00 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Георгий Гаранян, ансамбль «Мелодия» и Московский биг-бэнд
14:50 Господин Рипуа
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Десятилетие науки и технологий
17:10 Пешком... Москва щедрая
17:40 Предки наших предков. Венгры. В поисках Magna Hungaria
18:20 «Зачем России оперетта». К 95-летию Московского государственного академического театра оперетты
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Щелкунчик». Обыкновенное чудо»
20:40 Мой ласковый и нежный зверь
22:25 Шедевры мирового музыкального театра. Мисти Коупленд и Роберто Болле в балете С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Постановка театра «Ла Скала». Хореография Кеннета Макмиллана. 2016 год
00:50 Атлантика
02:35 «Притча об артисте (Лицедей)». «Крылья, ноги и хвосты»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
06:10 Пятница News. 215-я серия
06:40 Артур и война двух миров
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 10-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия - «Тюмень»
10:10 Умный дом. Сезон 4. 4-я серия
10:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
15:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
17:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
20:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия
22:50 Теперь я Босс! Сезон 8. 1-я серия - «Мебельный бизнес»
00:00 Падение Олимпа
02:00 Падение Лондона
03:30 Пятница News. 215-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
04:40 Пятница News. 215-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:45 Мультфильмы
08:05 Сказка о потерянном времени
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Знахарь
12:30 Любовь по приказу. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Любовь по приказу. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии
21:40 При загадочных обстоятельствах. 1-я - 3-я серии
00:00 Вместе
01:00 При загадочных обстоятельствах. 3-я - 8-я серии
Время начала передач - московское.