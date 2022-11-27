Программа передач, ТВ программа на 27 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на воскресенье 27 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 27.11.2022



1 канал



03:15 Россия от края до края

05:10 Спортлото-82

06:00 Новости

06:10 Спортлото-82

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Архангельск

11:10 «Повара на колесах«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:30 Женщины

16:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап VI. Прямой эфир

17:50 Романовы. 7-я серия - «Николай I, Александр II»

18:50 «Как убили Джона Кеннеди»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. Передача вторая

23:45 Безумные приключения Луи де Фюнеса

01:35 Моя родословная

02:20 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



Россия 1



03:50 Не покидай меня, Любовь

05:35 Мама выходит замуж

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Дом, где сердце

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». Сезон 9

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Владимир Легойда

02:30 Мама выходит замуж



ТВЦ



04:55 Петровка, 38

05:05 Жанна Прохоренко. Баллада о любви

06:00 Высота

07:30 В последний раз прощаюсь. 1-я серия

08:22 В последний раз прощаюсь. 2-я серия

09:20 Здоровый смысл

09:50 «Женская логика. Вирус позитива«. Юмористический концерт

10:55 Страна чудес. Электричкой из Москвы

11:30 События

11:45 Тайна песни. Нежность

12:15 Мачеха

13:55 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

15:10 «За шуткой в карман». Юмористический концерт

16:15 Белое платье

18:15 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии

22:00 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 3-я серии

00:35 События

00:50 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 4-я серия

01:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:50 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 1-я - 4-я серии

04:50 Вадим Спиридонов. Я уйду в 47



НТВ



05:00 Инспектор Купер 2. «Лесополоса», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Основано на реальных событиях. Тайна 731

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3

23:25 Звезды сошлись

00:55 Основано на реальных событиях

03:25 Профиль убийцы-2. «Дембельский аккорд», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Большая подстава



5 канал



05:00 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я части - «Казаки-разбойники»

08:10 Ультиматум. 1-я - 4-я серии

11:55 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

15:35 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

19:30 След. От печки

20:20 След. Зеленые человечки

21:05 След. Оптимизация

21:45 След. Феминизм или смерть

22:35 След. Смертельная удача

23:25 След. Похороненные заживо

00:05 След. Влогеры тоже плачут

00:50 Практикант. 1-я - 4-я серии

04:05 Мама в законе. 1-я серия

04:50 Мама в законе. 2-я серия



Домашний



04:50 Порочные связи

06:30 6 кадров

06:40 Опекун. 1-я - 4-я серии

10:15 Любовь зла. 1-я - 4-я серии

14:30 Грымза. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 57-я - 60-я серии

22:25 Девичий лес. 1-я - 4-я серии

01:55 Вторая жизнь Евы. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 5-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия

06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

07:00 Мой маленький пони

08:55 Космический джем

10:30 Перезагрузка. 532-я серия

11:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 32-я серии

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 41-я серия

21:00 Концерты. 5-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 8. 234-я серия

23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 22-я серия

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 36-я серия

01:55 Битва экстрасенсов. 249-я серия

03:05 Битва экстрасенсов. 250-я серия

04:20 Импровизация. Сезон 2. 23-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия

05:15 Синеглазка

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Мелочи жизни

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Принцесса Карамелька

07:00 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

07:05 Три кота

07:10 Три кота. Потерянный динозавр

07:15 Три кота. Арбузный день

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Робокот Компота

07:30 Царевны. Вечная тьма

07:40 Царевны. Колдуем вместе

07:50 Царевны. Добрые дела

07:55 Уральские пельмени. Галина красная

09:00 Рогов+. 22-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»

10:10 Потерянное звено

12:05 Золушка

14:15 Холодное сердце-2

16:15 Шан-Чи и легенда десяти колец

18:55 Семейка Аддамс

20:40 Большой и добрый великан

23:00 Маска. Танцы. 8-я серия

00:55 Плохие парни навсегда

03:05 6 кадров. Сезон 6. 9-я - 14-я серии



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия

05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

10:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Мексика

12:25 Все на Матч!

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Коста-Рика. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:30 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

18:15 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Германия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Марокко

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:00 Самая народная программа

08:30 Новости

09:00 Лапси. Сериал

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:55 Небесный тихоход

06:10 Правда лейтенанта Климова

07:40 Черные береты

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №120

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Кунаков

13:05 Специальный репортаж

13:55 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Битва оружейников. «Ударные вертолёты Ми-24 против AH-1 «Кобра»

20:30 Битва оружейников. Военно-транспортная авиация. Ил-76 и Ан-22 против C-130 «Геркулес» и С-141 «Старлифтер»

21:20 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Большая семья

01:35 Приказано взять живым

03:20 Из пламя и света... 1-я - 3-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Кот Леопольд

07:30 Ко мне, Мухтар!

08:50 Тайны старого чердака. Натюрморт

09:20 Диалоги о животных. 13-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:00 Передача знаний. 12-я серия

10:50 Во власти золота

12:25 Замороженное время

13:30 «Элементы» с Антоном Успенским«. Искусство про искусство

14:00 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Георгий Гаранян, ансамбль «Мелодия» и Московский биг-бэнд

14:50 Господин Рипуа

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Десятилетие науки и технологий

17:10 Пешком... Москва щедрая

17:40 Предки наших предков. Венгры. В поисках Magna Hungaria

18:20 «Зачем России оперетта». К 95-летию Московского государственного академического театра оперетты

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Щелкунчик». Обыкновенное чудо»

20:40 Мой ласковый и нежный зверь

22:25 Шедевры мирового музыкального театра. Мисти Коупленд и Роберто Болле в балете С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Постановка театра «Ла Скала». Хореография Кеннета Макмиллана. 2016 год

00:50 Атлантика

02:35 «Притча об артисте (Лицедей)». «Крылья, ноги и хвосты»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

06:10 Пятница News. 215-я серия

06:40 Артур и война двух миров

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 10-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия - «Тюмень»

10:10 Умный дом. Сезон 4. 4-я серия

10:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

15:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

17:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

20:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия

22:50 Теперь я Босс! Сезон 8. 1-я серия - «Мебельный бизнес»

00:00 Падение Олимпа

02:00 Падение Лондона

03:30 Пятница News. 215-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

04:40 Пятница News. 215-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:45 Мультфильмы

08:05 Сказка о потерянном времени

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Знахарь

12:30 Любовь по приказу. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Любовь по приказу. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии

21:40 При загадочных обстоятельствах. 1-я - 3-я серии

00:00 Вместе

01:00 При загадочных обстоятельствах. 3-я - 8-я серии



Время начала передач - московское.



















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Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре на сегодня



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