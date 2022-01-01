Программа передач 1 канал на 27 ноября, Горячий лед на Первом, фигурное катание

Телепрограмма 1 канала на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач 1 канал на 27 ноября
03:15 Россия от края до края
05:10 Спортлото-82
06:00 Новости
06:10 Спортлото-82
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Архангельск
11:10 «Повара на колесах«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:30 Женщины
16:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап VI. Прямой эфир
17:50 Романовы. 7-я серия - «Николай I, Александр II»
18:50 «Как убили Джона Кеннеди»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. Передача вторая
23:45 Безумные приключения Луи де Фюнеса
01:35 Моя родословная
02:20 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
В программе возможны изменения.