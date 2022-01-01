Программа передач 1 канал на 27 ноября, Горячий лед на Первом, фигурное катание

Телепрограмма 1 канала на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 1 канал на 27 ноября



03:15 Россия от края до края

05:10 Спортлото-82

06:00 Новости

06:10 Спортлото-82

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Архангельск

11:10 «Повара на колесах«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:30 Женщины

16:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап VI. Прямой эфир

17:50 Романовы. 7-я серия - «Николай I, Александр II»

18:50 «Как убили Джона Кеннеди»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. Передача вторая

23:45 Безумные приключения Луи де Фюнеса

01:35 Моя родословная

02:20 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



В программе возможны изменения.