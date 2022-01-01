Программа Россия 1 на 27 ноября, Синяя птица на Россия 1

Телепрограмма канала Россия 1 на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Россия 1 на 27 ноября



03:50 Не покидай меня, Любовь

05:35 Мама выходит замуж

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Дом, где сердце

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». Сезон 9

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Владимир Легойда

02:30 Мама выходит замуж



В программе возможны изменения.