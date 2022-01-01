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Программа Россия 1 на 27 ноября, Синяя птица на Россия 1



Телепрограмма канала Россия 1 на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Россия 1 на 27 ноября

03:50 Не покидай меня, Любовь
05:35 Мама выходит замуж
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Дом, где сердце
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». Сезон 9
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Владимир Легойда
02:30 Мама выходит замуж

В программе возможны изменения.









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