Программа ТВЦ на 27 ноября 2022

Телепрограмма канала ТВЦ на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач ТВЦ на 27 ноября
04:55 Петровка, 38
05:05 Жанна Прохоренко. Баллада о любви
06:00 Высота
07:30 В последний раз прощаюсь. 1-я серия
08:22 В последний раз прощаюсь. 2-я серия
09:20 Здоровый смысл
09:50 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт
10:55 Страна чудес. Электричкой из Москвы
11:30 События
11:45 Тайна песни. Нежность
12:15 Мачеха
13:55 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
15:10 «За шуткой в карман». Юмористический концерт
16:15 Белое платье
18:15 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии
22:00 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 3-я серии
00:35 События
00:50 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 4-я серия
01:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:50 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 1-я - 4-я серии
04:50 Вадим Спиридонов. Я уйду в 47
В программе возможны изменения.