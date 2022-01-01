Программа ТВЦ на 27 ноября 2022

Телепрограмма канала ТВЦ на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач ТВЦ на 27 ноября



04:55 Петровка, 38

05:05 Жанна Прохоренко. Баллада о любви

06:00 Высота

07:30 В последний раз прощаюсь. 1-я серия

08:22 В последний раз прощаюсь. 2-я серия

09:20 Здоровый смысл

09:50 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт

10:55 Страна чудес. Электричкой из Москвы

11:30 События

11:45 Тайна песни. Нежность

12:15 Мачеха

13:55 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

15:10 «За шуткой в карман». Юмористический концерт

16:15 Белое платье

18:15 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии

22:00 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 3-я серии

00:35 События

00:50 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 4-я серия

01:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:50 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза. 1-я - 4-я серии

04:50 Вадим Спиридонов. Я уйду в 47



В программе возможны изменения.