Программа НТВ 27 ноября 2022

Программа передач НТВ на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач НТВ 27 ноября
05:00 Инспектор Купер 2. «Лесополоса», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Основано на реальных событиях. Тайна 731
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3
23:25 Звезды сошлись
00:55 Основано на реальных событиях
03:25 Профиль убийцы-2. «Дембельский аккорд», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Большая подстава
В программе передач НТВ возможны изменения.