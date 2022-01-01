Программа НТВ 27 ноября 2022

Программа передач НТВ на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач НТВ 27 ноября



05:00 Инспектор Купер 2. «Лесополоса», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Основано на реальных событиях. Тайна 731

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3

23:25 Звезды сошлись

00:55 Основано на реальных событиях

03:25 Профиль убийцы-2. «Дембельский аккорд», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Большая подстава



В программе передач НТВ возможны изменения.