Программа 5 канал 27 ноября 2022

Программа передач 5 канала на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач 5 канал 27 ноября
05:00 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я части - «Казаки-разбойники»
08:10 Ультиматум. 1-я - 4-я серии
11:55 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
15:35 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
19:30 След. От печки
20:20 След. Зеленые человечки
21:05 След. Оптимизация
21:45 След. Феминизм или смерть
22:35 След. Смертельная удача
23:25 След. Похороненные заживо
00:05 След. Влогеры тоже плачут
00:50 Практикант. 1-я - 4-я серии
04:05 Мама в законе. 1-я серия
04:50 Мама в законе. 2-я серия
В программе возможны изменения.