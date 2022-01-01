Программа 5 канал 27 ноября 2022

Программа передач 5 канала на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 5 канал 27 ноября



05:00 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я части - «Казаки-разбойники»

08:10 Ультиматум. 1-я - 4-я серии

11:55 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

15:35 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

19:30 След. От печки

20:20 След. Зеленые человечки

21:05 След. Оптимизация

21:45 След. Феминизм или смерть

22:35 След. Смертельная удача

23:25 След. Похороненные заживо

00:05 След. Влогеры тоже плачут

00:50 Практикант. 1-я - 4-я серии

04:05 Мама в законе. 1-я серия

04:50 Мама в законе. 2-я серия



В программе возможны изменения.