Программа СТС 27 ноября 2022



Программа передач СТС на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач СТС 27 ноября



04:55 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия

05:15 Синеглазка

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Мелочи жизни

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Принцесса Карамелька

07:00 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

07:05 Три кота

07:10 Три кота. Потерянный динозавр

07:15 Три кота. Арбузный день

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Робокот Компота

07:30 Царевны. Вечная тьма

07:40 Царевны. Колдуем вместе

07:50 Царевны. Добрые дела

07:55 Уральские пельмени. Галина красная

09:00 Рогов+. 22-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»

10:10 Потерянное звено

12:05 Золушка

14:15 Холодное сердце-2

16:15 Шан-Чи и легенда десяти колец

18:55 Семейка Аддамс

20:40 Большой и добрый великан

23:00 Маска. Танцы. 8-я серия

00:55 Плохие парни навсегда

03:05 6 кадров. Сезон 6. 9-я - 14-я серии



В программе возможны изменения.



















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