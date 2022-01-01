Программа СТС 27 ноября 2022

Программа передач СТС на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач СТС 27 ноября
04:55 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия
05:15 Синеглазка
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Мелочи жизни
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Принцесса Карамелька
07:00 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
07:05 Три кота
07:10 Три кота. Потерянный динозавр
07:15 Три кота. Арбузный день
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Робокот Компота
07:30 Царевны. Вечная тьма
07:40 Царевны. Колдуем вместе
07:50 Царевны. Добрые дела
07:55 Уральские пельмени. Галина красная
09:00 Рогов+. 22-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»
10:10 Потерянное звено
12:05 Золушка
14:15 Холодное сердце-2
16:15 Шан-Чи и легенда десяти колец
18:55 Семейка Аддамс
20:40 Большой и добрый великан
23:00 Маска. Танцы. 8-я серия
00:55 Плохие парни навсегда
03:05 6 кадров. Сезон 6. 9-я - 14-я серии
В программе возможны изменения.