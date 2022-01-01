Программа Матч ТВ 27 ноября 2022, расписание чемпионата мира по футболу

Программа передач Матч ТВ на 27 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Матч ТВ 27 ноября



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия

05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

10:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Мексика

12:25 Все на Матч!

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Коста-Рика. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:30 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

18:15 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Германия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Марокко

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада



В программе возможны изменения.