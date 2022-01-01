Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа Матч ТВ 27 ноября 2022, расписание чемпионата мира по футболу



Программа передач Матч ТВ на 27 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Матч ТВ 27 ноября

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия
05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
10:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Мексика
12:25 Все на Матч!
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Коста-Рика. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:30 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
18:15 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Германия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Марокко
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада

В программе возможны изменения.









  • Программа Матч ТВ на 23 ноября 2022
  • Программа Матч ТВ на 26 ноября 2022, расписание чемпионата мира по футболу
  • Программа Матч ТВ на 24 ноября 2022
  • Программа Матч ТВ на 25 ноября 2022
  • Футбол России и Европы на ТВ 3 сентября 2022 в прямом эфире
    •




    Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре на сегодня

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России, где смотреть в прямом эфире

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 26 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 26 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».









    Какой праздник 27 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022 на сегодня
    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022, кто победил, как сыграли, какой счет
    26 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Статистика коронавируса на 26 ноября 2022
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 26 ноября 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 26 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 26 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Разговоры о важном 28 ноября, тема классного часа
    Где находится Крымск на карте Краснодарского края


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru