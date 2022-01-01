Программа Матч ТВ 27 ноября 2022, расписание чемпионата мира по футболу

Программа передач Матч ТВ на 27 ноября 2022 года. Какие спортивные соревнования и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Матч ТВ 27 ноября
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Саудовская Аравия
05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
10:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Мексика
12:25 Все на Матч!
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Коста-Рика. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:30 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
18:15 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Германия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бельгия - Марокко
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада
В программе возможны изменения.