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Программа Звезда 27 ноября 2022



Программа передач канала Звезда на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Звезда 27 ноября

04:55 Небесный тихоход
06:10 Правда лейтенанта Климова
07:40 Черные береты
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №120
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Кунаков
13:05 Специальный репортаж
13:55 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Битва оружейников. «Ударные вертолёты Ми-24 против AH-1 «Кобра»
20:30 Битва оружейников. Военно-транспортная авиация. Ил-76 и Ан-22 против C-130 «Геркулес» и С-141 «Старлифтер»
21:20 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Большая семья
01:35 Приказано взять живым
03:20 Из пламя и света... 1-я - 3-я серии

В программе возможны изменения.









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