Программа Звезда 27 ноября 2022

Программа передач канала Звезда на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Звезда 27 ноября



04:55 Небесный тихоход

06:10 Правда лейтенанта Климова

07:40 Черные береты

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №120

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Кунаков

13:05 Специальный репортаж

13:55 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Битва оружейников. «Ударные вертолёты Ми-24 против AH-1 «Кобра»

20:30 Битва оружейников. Военно-транспортная авиация. Ил-76 и Ан-22 против C-130 «Геркулес» и С-141 «Старлифтер»

21:20 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Большая семья

01:35 Приказано взять живым

03:20 Из пламя и света... 1-я - 3-я серии



В программе возможны изменения.