Программа Культура 27 ноября 2022

Программа передач канала Культура на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Культура 27 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Кот Леопольд
07:30 Ко мне, Мухтар!
08:50 Тайны старого чердака. Натюрморт
09:20 Диалоги о животных. 13-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:00 Передача знаний. 12-я серия
10:50 Во власти золота
12:25 Замороженное время
13:30 «Элементы» с Антоном Успенским«. Искусство про искусство
14:00 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Георгий Гаранян, ансамбль «Мелодия» и Московский биг-бэнд
14:50 Господин Рипуа
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Десятилетие науки и технологий
17:10 Пешком... Москва щедрая
17:40 Предки наших предков. Венгры. В поисках Magna Hungaria
18:20 «Зачем России оперетта». К 95-летию Московского государственного академического театра оперетты
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Щелкунчик». Обыкновенное чудо»
20:40 Мой ласковый и нежный зверь
22:25 Шедевры мирового музыкального театра. Мисти Коупленд и Роберто Болле в балете С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Постановка театра «Ла Скала». Хореография Кеннета Макмиллана. 2016 год
00:50 Атлантика
02:35 «Притча об артисте (Лицедей)». «Крылья, ноги и хвосты»
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.