Программа Культура 27 ноября 2022



Программа передач канала Культура на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Культура 27 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Кот Леопольд

07:30 Ко мне, Мухтар!

08:50 Тайны старого чердака. Натюрморт

09:20 Диалоги о животных. 13-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:00 Передача знаний. 12-я серия

10:50 Во власти золота

12:25 Замороженное время

13:30 «Элементы» с Антоном Успенским«. Искусство про искусство

14:00 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Георгий Гаранян, ансамбль «Мелодия» и Московский биг-бэнд

14:50 Господин Рипуа

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Десятилетие науки и технологий

17:10 Пешком... Москва щедрая

17:40 Предки наших предков. Венгры. В поисках Magna Hungaria

18:20 «Зачем России оперетта». К 95-летию Московского государственного академического театра оперетты

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Щелкунчик». Обыкновенное чудо»

20:40 Мой ласковый и нежный зверь

22:25 Шедевры мирового музыкального театра. Мисти Коупленд и Роберто Болле в балете С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Постановка театра «Ла Скала». Хореография Кеннета Макмиллана. 2016 год

00:50 Атлантика

02:35 «Притча об артисте (Лицедей)». «Крылья, ноги и хвосты»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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