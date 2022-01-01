Программа Пятница 27 ноября 2022

Программа передач канала Пятница на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Пятница 27 ноября



05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

06:10 Пятница News. 215-я серия

06:40 Артур и война двух миров

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 10-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия - «Тюмень»

10:10 Умный дом. Сезон 4. 4-я серия

10:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

15:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

17:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

20:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия

22:50 Теперь я Босс! Сезон 8. 1-я серия - «Мебельный бизнес»

00:00 Падение Олимпа

02:00 Падение Лондона

03:30 Пятница News. 215-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

04:40 Пятница News. 215-я серия



В программе возможны изменения.