Программа Пятница 27 ноября 2022

Программа передач канала Пятница на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Пятница 27 ноября
05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
06:10 Пятница News. 215-я серия
06:40 Артур и война двух миров
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 10-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия - «Тюмень»
10:10 Умный дом. Сезон 4. 4-я серия
10:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
15:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
17:50 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
20:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия
22:50 Теперь я Босс! Сезон 8. 1-я серия - «Мебельный бизнес»
00:00 Падение Олимпа
02:00 Падение Лондона
03:30 Пятница News. 215-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
04:40 Пятница News. 215-я серия
В программе возможны изменения.