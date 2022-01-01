Программа МИР 27 ноября 2022

Программа передач МИР на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач МИР 27 ноября



05:00 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:45 Мультфильмы

08:05 Сказка о потерянном времени

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Знахарь

12:30 Любовь по приказу. 1-я - 4-я серии

16:00 Новости

16:15 Любовь по приказу. 4-я - 6-я серии

18:30 Вместе

19:30 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии

21:40 При загадочных обстоятельствах. 1-я - 3-я серии

00:00 Вместе

01:00 При загадочных обстоятельствах. 3-я - 8-я серии



В программе возможны изменения.