Программа МИР 27 ноября 2022

Программа передач МИР на 27 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач МИР 27 ноября
05:00 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:45 Мультфильмы
08:05 Сказка о потерянном времени
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Знахарь
12:30 Любовь по приказу. 1-я - 4-я серии
16:00 Новости
16:15 Любовь по приказу. 4-я - 6-я серии
18:30 Вместе
19:30 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии
21:40 При загадочных обстоятельствах. 1-я - 3-я серии
00:00 Вместе
01:00 При загадочных обстоятельствах. 3-я - 8-я серии
В программе возможны изменения.