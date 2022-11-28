Программа передач, ТВ программа на 28 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на понедельник 28 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 28.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 9-я серия

22:45 Большая игра

23:50 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Батальон «Барс-13»: бойцы встретятся со спасенными

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-21. «Кукловод», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-21. «Кукловод», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Мария Порошина», 1-я часть

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Мария Порошина», 2-я часть

04:00 Личное дело. 10-я серия



ТВЦ



04:50 Вадим Спиридонов. Я уйду в 47

05:25 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Белое солнце пустыни

08:50 Загадка Фибоначчи. 1-я серия

09:51 Загадка Фибоначчи. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я серия

12:46 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 2-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Иванов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я серия

16:01 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 2-я серия

16:55 Прощание. Фаина Раневская

17:50 События

18:10 Серьга Артемиды. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Сделано в России

23:10 Знак качества. Продукты для лишнего веса

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Карл III. Король ожидания

01:25 Список Брежнева

02:05 Письмо товарища Зиновьева

02:45 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я серия

03:31 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 2-я серия

04:15 «Женская логика. Вирус позитива«. Юмористический концерт



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Большая подстава

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Дорожный конфликт

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Чужие», 1-я и 2-я серии, «Горячий сезон», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Чужие», 1-я и 2-я серии, «Горячий сезон», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Женился сразу на двух?

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 1-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 2-я серия

22:10 Адмиралы района. 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 1-я и 2-я серии

00:45 Профиль убийцы-2. «Королева красоты», 1-я и 2-я серии

02:20 Профиль убийцы-2. «Байкальский зверь», 1-я и 2-я серии

03:55 Агентство скрытых камер. Жених поневоле

04:25 Агентство скрытых камер. Поездка без поездки

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Знак скорпиона



5 канал



05:00 Известия

05:25 Мама в законе. 2-я - 4-я серии

07:25 Улица полна неожиданностей

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны - 3. «Образ врага», 3-я часть

14:25 Ментовские войны - 3. «Образ врага», 4-я часть

15:25 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 1-я часть

16:20 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 2-я часть

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 3-я часть

19:00 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 4-я часть

19:55 След. Двойной детектив

20:40 След. Трудно быть Богом

21:30 След. В объятиях питона

22:25 Великолепная пятёрка-5. Холодное блюдо

23:15 Великолепная пятёрка-2. Американский гость

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Убийца - клоун

01:20 След. Синие птицы

02:05 След. Из лесу, вестимо

02:40 След. Маленькие друзья

03:20 Детективы. Бриллиант души

03:50 Детективы. Детский плач

04:20 Детективы. Идейное насилие



Домашний



01:55 Вторая жизнь Евы. 5-я - 8-я серии

05:05 Порочные связи

06:30 6 кадров

07:15 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:25 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»

13:35 Порча. Слабый пол

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. С чистого листа

15:15 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

19:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. «Верный пёс». «Он предвидел смерть»

23:55 Знахарка

00:25 Верну любимого. С чистого листа

00:50 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»

01:40 От ненависти до любви. 1-я серия

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Импровизация. Сезон 2. 23-я серия

05:10 Comedy Баттл. 6-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 41-я серия

11:00 Физрук. 25-я - 30-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 227-я - 234-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 18-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 36-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 37-я серия

21:00 Игра на выживание-2. 13-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 29-я серия

23:30 Женский стендап. Сезон 3. 35-я серия

00:30 Такое кино. 431-я серия

01:00 Хорошие мальчики

02:30 Импровизация. Сезон 2. 24-я серия

03:15 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия

04:05 Comedy Баттл. 7-я серия

04:50 Comedy Баттл. 8-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 14-я серия

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия

06:05 Три кота. Дорожные знаки

06:10 Три кота. Мусор в парке

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 100 мест, где поесть. 9-я серия

09:55 Потерянное звено

11:45 Халк

14:35 Большой и добрый великан

16:55 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

20:00 Бамблби

22:20 Трансформеры

01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 38-я серия

02:05 Воронины. Сезон 12. 11-я серия

02:30 Воронины. Сезон 12. 22-я серия

02:55 Воронины. Сезон 12. 23-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 3. 24-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 3. 26-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 1. 7-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 1. 8-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада

05:20 Кёрлинг. Международный турнир «Murom Classic-2022». Женщины

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Германия

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Сербия. Прямой эфир

15:00 Катар-2022. Все на футбол!

15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана. Прямой эфир

18:00 Катар-2022. Все на футбол!

18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария. Прямой эфир

21:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Уругвай. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Сербия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Судья Дредд

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Подарок

02:20 Ворошиловский стрелок

03:55 Тайны Чапман

04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:20 Из пламя и света... 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Здравствуй, кормщик!

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:00 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Ледоколы войны. «Ледокол Ермак». Первый в мире»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Как делили карту мира после войны

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Ключи от неба

01:05 Ссора в Лукашах

02:35 Россия молодая. Здравствуй, кормщик!

03:45 Маресьев: продолжение легенды

04:35 Не хлебом единым. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва драматическая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Ефим Копелян

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Новости культуры

08:20 И жизнь, и слезы, и любовь

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Лопе де Вега. Поэт любви

11:10 ХX век. «В ответ на ваше письмо». Ленинградская студия телевидения. 1963

12:00 Роман в камне. Португалия. Замок слёз

12:30 Тихий Дон. 6-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Александров

13:50 Первые в мире. ТУ-144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет

14:05 Линия жизни. Василий Бочкарёв

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Виноград на снегу. Фазиль Искандер

17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Григорий Соколов

18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Больше, чем любовь. Евгений и Вера Вучетичи

21:30 Сати. Нескучная классика... С Эдуардом Артемьевым

22:15 Тихий Дон. 6-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й

00:00 Новости культуры

00:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Режиссеры монтажа

01:05 ХX век. «В ответ на ваше письмо». Ленинградская студия телевидения. 1963

01:55 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 1-я серия

02:40 Забытое ремесло. Цирюльник

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

05:30 Пятница News. 214-я серия

06:00 Принцесса и дракон

07:00 Снежная королева

08:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия

09:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия

10:40 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия - «Новосибирск»

11:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»

12:40 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

13:50 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

14:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

15:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

16:50 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

18:00 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

21:20 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

23:30 Пробный переезд. Сезон 1. 5-я серия - «Казань»

00:20 Падение Лондона

02:00 Пятница News. 216-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 3-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 4-я серия

03:40 Пятница News. 215-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»



МИР



05:00 При загадочных обстоятельствах. 8-я серия

05:30 Мультфильмы

07:20 Салон красоты

08:55 Авария. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Авария. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 1-я - 3-я серии

01:20 Наше кино. История большой любви

01:45 Частная жизнь Петра Виноградова

03:10 Развод



Время начала передач - московское.



















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