Программа передач, ТВ программа на 28 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 28 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 28.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 9-я серия
22:45 Большая игра
23:50 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Батальон «Барс-13»: бойцы встретятся со спасенными
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-21. «Кукловод», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-21. «Кукловод», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Мария Порошина», 1-я часть
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Мария Порошина», 2-я часть
04:00 Личное дело. 10-я серия
ТВЦ
04:50 Вадим Спиридонов. Я уйду в 47
05:25 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Белое солнце пустыни
08:50 Загадка Фибоначчи. 1-я серия
09:51 Загадка Фибоначчи. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я серия
12:46 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 2-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Иванов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я серия
16:01 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 2-я серия
16:55 Прощание. Фаина Раневская
17:50 События
18:10 Серьга Артемиды. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Сделано в России
23:10 Знак качества. Продукты для лишнего веса
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Карл III. Король ожидания
01:25 Список Брежнева
02:05 Письмо товарища Зиновьева
02:45 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я серия
03:31 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 2-я серия
04:15 «Женская логика. Вирус позитива«. Юмористический концерт
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Большая подстава
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Дорожный конфликт
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Чужие», 1-я и 2-я серии, «Горячий сезон», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Чужие», 1-я и 2-я серии, «Горячий сезон», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Женился сразу на двух?
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 1-я серия
21:05 Скорая помощь-5. 2-я серия
22:10 Адмиралы района. 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района. 1-я и 2-я серии
00:45 Профиль убийцы-2. «Королева красоты», 1-я и 2-я серии
02:20 Профиль убийцы-2. «Байкальский зверь», 1-я и 2-я серии
03:55 Агентство скрытых камер. Жених поневоле
04:25 Агентство скрытых камер. Поездка без поездки
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Знак скорпиона
5 канал
05:00 Известия
05:25 Мама в законе. 2-я - 4-я серии
07:25 Улица полна неожиданностей
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны - 3. «Образ врага», 3-я часть
14:25 Ментовские войны - 3. «Образ врага», 4-я часть
15:25 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 1-я часть
16:20 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 2-я часть
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 3-я часть
19:00 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 4-я часть
19:55 След. Двойной детектив
20:40 След. Трудно быть Богом
21:30 След. В объятиях питона
22:25 Великолепная пятёрка-5. Холодное блюдо
23:15 Великолепная пятёрка-2. Американский гость
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Убийца - клоун
01:20 След. Синие птицы
02:05 След. Из лесу, вестимо
02:40 След. Маленькие друзья
03:20 Детективы. Бриллиант души
03:50 Детективы. Детский плач
04:20 Детективы. Идейное насилие
Домашний
01:55 Вторая жизнь Евы. 5-я - 8-я серии
05:05 Порочные связи
06:30 6 кадров
07:15 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:25 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»
13:35 Порча. Слабый пол
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. С чистого листа
15:15 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
19:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. «Верный пёс». «Он предвидел смерть»
23:55 Знахарка
00:25 Верну любимого. С чистого листа
00:50 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»
01:40 От ненависти до любви. 1-я серия
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Импровизация. Сезон 2. 23-я серия
05:10 Comedy Баттл. 6-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 41-я серия
11:00 Физрук. 25-я - 30-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 227-я - 234-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 18-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 36-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 37-я серия
21:00 Игра на выживание-2. 13-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 29-я серия
23:30 Женский стендап. Сезон 3. 35-я серия
00:30 Такое кино. 431-я серия
01:00 Хорошие мальчики
02:30 Импровизация. Сезон 2. 24-я серия
03:15 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия
04:05 Comedy Баттл. 7-я серия
04:50 Comedy Баттл. 8-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 14-я серия
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия
06:05 Три кота. Дорожные знаки
06:10 Три кота. Мусор в парке
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 100 мест, где поесть. 9-я серия
09:55 Потерянное звено
11:45 Халк
14:35 Большой и добрый великан
16:55 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
20:00 Бамблби
22:20 Трансформеры
01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 38-я серия
02:05 Воронины. Сезон 12. 11-я серия
02:30 Воронины. Сезон 12. 22-я серия
02:55 Воронины. Сезон 12. 23-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 3. 24-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 3. 26-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 1. 7-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 1. 8-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Канада
05:20 Кёрлинг. Международный турнир «Murom Classic-2022». Женщины
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Германия
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Сербия. Прямой эфир
15:00 Катар-2022. Все на футбол!
15:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана. Прямой эфир
18:00 Катар-2022. Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария. Прямой эфир
21:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Уругвай. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Сербия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Судья Дредд
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Подарок
02:20 Ворошиловский стрелок
03:55 Тайны Чапман
04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:20 Из пламя и света... 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Здравствуй, кормщик!
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:00 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Ледоколы войны. «Ледокол Ермак». Первый в мире»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Как делили карту мира после войны
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Ключи от неба
01:05 Ссора в Лукашах
02:35 Россия молодая. Здравствуй, кормщик!
03:45 Маресьев: продолжение легенды
04:35 Не хлебом единым. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва драматическая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Ефим Копелян
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Новости культуры
08:20 И жизнь, и слезы, и любовь
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Лопе де Вега. Поэт любви
11:10 ХX век. «В ответ на ваше письмо». Ленинградская студия телевидения. 1963
12:00 Роман в камне. Португалия. Замок слёз
12:30 Тихий Дон. 6-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Александров
13:50 Первые в мире. ТУ-144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет
14:05 Линия жизни. Василий Бочкарёв
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Виноград на снегу. Фазиль Искандер
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Григорий Соколов
18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Евгений и Вера Вучетичи
21:30 Сати. Нескучная классика... С Эдуардом Артемьевым
22:15 Тихий Дон. 6-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й
00:00 Новости культуры
00:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Режиссеры монтажа
01:05 ХX век. «В ответ на ваше письмо». Ленинградская студия телевидения. 1963
01:55 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 1-я серия
02:40 Забытое ремесло. Цирюльник
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:30 Пятница News. 214-я серия
06:00 Принцесса и дракон
07:00 Снежная королева
08:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия
09:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия
10:40 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия - «Новосибирск»
11:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»
12:40 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
13:50 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
14:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
15:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
16:50 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
18:00 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
21:20 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
23:30 Пробный переезд. Сезон 1. 5-я серия - «Казань»
00:20 Падение Лондона
02:00 Пятница News. 216-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 3-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 4-я серия
03:40 Пятница News. 215-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
МИР
05:00 При загадочных обстоятельствах. 8-я серия
05:30 Мультфильмы
07:20 Салон красоты
08:55 Авария. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Авария. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 1-я - 3-я серии
01:20 Наше кино. История большой любви
01:45 Частная жизнь Петра Виноградова
03:10 Развод
Время начала передач - московское.