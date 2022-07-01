Программа Россия 1 на 28 ноября 2022

Телепрограмма канала Россия 1 на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Россия 1 на 28 ноября
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Батальон «Барс-13»: бойцы встретятся со спасенными
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-21. «Кукловод», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-21. «Кукловод», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Мария Порошина», 1-я часть
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Мария Порошина», 2-я часть
04:00 Личное дело. 10-я серия
В программе возможны изменения.