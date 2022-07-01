Программа ТВЦ на 28 ноября 2022



Телепрограмма канала ТВЦ на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач ТВЦ на 28 ноября



04:50 Вадим Спиридонов. Я уйду в 47

05:25 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Белое солнце пустыни

08:50 Загадка Фибоначчи. 1-я серия

09:51 Загадка Фибоначчи. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я серия

12:46 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 2-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Иванов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я серия

16:01 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 2-я серия

16:55 Прощание. Фаина Раневская

17:50 События

18:10 Серьга Артемиды. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Сделано в России

23:10 Знак качества. Продукты для лишнего веса

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Карл III. Король ожидания

01:25 Список Брежнева

02:05 Письмо товарища Зиновьева

02:45 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я серия

03:31 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 2-я серия

04:15 «Женская логика. Вирус позитива«. Юмористический концерт



В программе возможны изменения.



















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