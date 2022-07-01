Программа ТВЦ на 28 ноября 2022

Телепрограмма канала ТВЦ на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач ТВЦ на 28 ноября
04:50 Вадим Спиридонов. Я уйду в 47
05:25 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Белое солнце пустыни
08:50 Загадка Фибоначчи. 1-я серия
09:51 Загадка Фибоначчи. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я серия
12:46 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 2-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Иванов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я серия
16:01 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 2-я серия
16:55 Прощание. Фаина Раневская
17:50 События
18:10 Серьга Артемиды. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Сделано в России
23:10 Знак качества. Продукты для лишнего веса
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Карл III. Король ожидания
01:25 Список Брежнева
02:05 Письмо товарища Зиновьева
02:45 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 1-я серия
03:31 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 2-я серия
04:15 «Женская логика. Вирус позитива«. Юмористический концерт
В программе возможны изменения.