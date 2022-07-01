Программа НТВ на 28 ноября 2022

Телепрограмма канала НТВ на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач НТВ на 28 ноября
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Большая подстава
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Дорожный конфликт
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Чужие», 1-я и 2-я серии, «Горячий сезон», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Чужие», 1-я и 2-я серии, «Горячий сезон», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Женился сразу на двух?
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 1-я серия
21:05 Скорая помощь-5. 2-я серия
22:10 Адмиралы района. 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района. 1-я и 2-я серии
00:45 Профиль убийцы-2. «Королева красоты», 1-я и 2-я серии
02:20 Профиль убийцы-2. «Байкальский зверь», 1-я и 2-я серии
03:55 Агентство скрытых камер. Жених поневоле
04:25 Агентство скрытых камер. Поездка без поездки
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Знак скорпиона
В программе возможны изменения.