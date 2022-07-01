Программа НТВ на 28 ноября 2022

Телепрограмма канала НТВ на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач НТВ на 28 ноября



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Большая подстава

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Дорожный конфликт

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Чужие», 1-я и 2-я серии, «Горячий сезон», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Чужие», 1-я и 2-я серии, «Горячий сезон», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Женился сразу на двух?

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 1-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 2-я серия

22:10 Адмиралы района. 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 1-я и 2-я серии

00:45 Профиль убийцы-2. «Королева красоты», 1-я и 2-я серии

02:20 Профиль убийцы-2. «Байкальский зверь», 1-я и 2-я серии

03:55 Агентство скрытых камер. Жених поневоле

04:25 Агентство скрытых камер. Поездка без поездки

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Знак скорпиона



В программе возможны изменения.