Программа 5 канал на 28 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 5 канал на 28 ноября



05:00 Известия

05:25 Мама в законе. 2-я - 4-я серии

07:25 Улица полна неожиданностей

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны - 3. «Образ врага», 3-я часть

14:25 Ментовские войны - 3. «Образ врага», 4-я часть

15:25 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 1-я часть

16:20 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 2-я часть

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 3-я часть

19:00 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 4-я часть

19:55 След. Двойной детектив

20:40 След. Трудно быть Богом

21:30 След. В объятиях питона

22:25 Великолепная пятёрка-5. Холодное блюдо

23:15 Великолепная пятёрка-2. Американский гость

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Убийца - клоун

01:20 След. Синие птицы

02:05 След. Из лесу, вестимо

02:40 След. Маленькие друзья

03:20 Детективы. Бриллиант души

03:50 Детективы. Детский плач

04:20 Детективы. Идейное насилие



В программе возможны изменения.