Программа 5 канал на 28 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач 5 канал на 28 ноября
05:00 Известия
05:25 Мама в законе. 2-я - 4-я серии
07:25 Улица полна неожиданностей
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны - 3. «Образ врага», 3-я часть
14:25 Ментовские войны - 3. «Образ врага», 4-я часть
15:25 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 1-я часть
16:20 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 2-я часть
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 3-я часть
19:00 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 4-я часть
19:55 След. Двойной детектив
20:40 След. Трудно быть Богом
21:30 След. В объятиях питона
22:25 Великолепная пятёрка-5. Холодное блюдо
23:15 Великолепная пятёрка-2. Американский гость
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Убийца - клоун
01:20 След. Синие птицы
02:05 След. Из лесу, вестимо
02:40 След. Маленькие друзья
03:20 Детективы. Бриллиант души
03:50 Детективы. Детский плач
04:20 Детективы. Идейное насилие
В программе возможны изменения.