Программа Домашний на 28 ноября 2022

Телепрограмма канала Домашний на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Домашний на 28 ноября



01:55 Вторая жизнь Евы. 5-я - 8-я серии

05:05 Порочные связи

06:30 6 кадров

07:15 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:25 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»

13:35 Порча. Слабый пол

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. С чистого листа

15:15 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

19:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. «Верный пёс». «Он предвидел смерть»

23:55 Знахарка

00:25 Верну любимого. С чистого листа

00:50 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»

01:40 От ненависти до любви. 1-я серия

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.