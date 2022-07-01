Программа СТС на 28 ноября 2022



Телепрограмма СТС на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач СТС на 28 ноября



04:50 6 кадров. Сезон 6. 14-я серия

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия

06:05 Три кота. Дорожные знаки

06:10 Три кота. Мусор в парке

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 100 мест, где поесть. 9-я серия

09:55 Потерянное звено

11:45 Халк

14:35 Большой и добрый великан

16:55 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

20:00 Бамблби

22:20 Трансформеры

01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 38-я серия

02:05 Воронины. Сезон 12. 11-я серия

02:30 Воронины. Сезон 12. 22-я серия

02:55 Воронины. Сезон 12. 23-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 3. 24-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 3. 26-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 1. 7-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 1. 8-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия



В программе возможны изменения.



















Программа ТНТ на 28 ноября 2022 Программа СТС 27 ноября 2022 Программа СТС на 26 ноября 2022 Программа СТС на 25 ноября 2022 Программа СТС на 24 ноября 2022



