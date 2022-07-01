Программа СТС на 28 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач СТС на 28 ноября
04:50 6 кадров. Сезон 6. 14-я серия
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия
06:05 Три кота. Дорожные знаки
06:10 Три кота. Мусор в парке
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 100 мест, где поесть. 9-я серия
09:55 Потерянное звено
11:45 Халк
14:35 Большой и добрый великан
16:55 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
20:00 Бамблби
22:20 Трансформеры
01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 38-я серия
02:05 Воронины. Сезон 12. 11-я серия
02:30 Воронины. Сезон 12. 22-я серия
02:55 Воронины. Сезон 12. 23-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 3. 24-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 3. 26-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 1. 7-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 1. 8-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия
В программе возможны изменения.