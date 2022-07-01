Программа Звезда на 28 ноября 2022

Телепрограмма канала Звезда на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Звезда на 28 ноября
03:20 Из пламя и света... 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Здравствуй, кормщик!
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:00 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Ледоколы войны. «Ледокол Ермак». Первый в мире»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Как делили карту мира после войны
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Ключи от неба
01:05 Ссора в Лукашах
02:35 Россия молодая. Здравствуй, кормщик!
03:45 Маресьев: продолжение легенды
04:35 Не хлебом единым. 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.