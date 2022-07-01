Программа Звезда на 28 ноября 2022

Телепрограмма канала Звезда на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Звезда на 28 ноября



03:20 Из пламя и света... 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Здравствуй, кормщик!

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:00 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Ледоколы войны. «Ледокол Ермак». Первый в мире»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Как делили карту мира после войны

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Ключи от неба

01:05 Ссора в Лукашах

02:35 Россия молодая. Здравствуй, кормщик!

03:45 Маресьев: продолжение легенды

04:35 Не хлебом единым. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.