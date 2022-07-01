Программа Культура на 28 ноября 2022

Телепрограмма канала Культура на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Культура на 28 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва драматическая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Ефим Копелян
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Новости культуры
08:20 И жизнь, и слезы, и любовь
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Лопе де Вега. Поэт любви
11:10 ХX век. «В ответ на ваше письмо». Ленинградская студия телевидения. 1963
12:00 Роман в камне. Португалия. Замок слёз
12:30 Тихий Дон. 6-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Александров
13:50 Первые в мире. ТУ-144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет
14:05 Линия жизни. Василий Бочкарёв
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Виноград на снегу. Фазиль Искандер
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Григорий Соколов
18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Евгений и Вера Вучетичи
21:30 Сати. Нескучная классика... С Эдуардом Артемьевым
22:15 Тихий Дон. 6-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й
00:00 Новости культуры
00:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Режиссеры монтажа
01:05 ХX век. «В ответ на ваше письмо». Ленинградская студия телевидения. 1963
01:55 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 1-я серия
02:40 Забытое ремесло. Цирюльник
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.