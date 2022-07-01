Программа Культура на 28 ноября 2022



Телепрограмма канала Культура на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Культура на 28 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва драматическая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Ефим Копелян

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Новости культуры

08:20 И жизнь, и слезы, и любовь

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Лопе де Вега. Поэт любви

11:10 ХX век. «В ответ на ваше письмо». Ленинградская студия телевидения. 1963

12:00 Роман в камне. Португалия. Замок слёз

12:30 Тихий Дон. 6-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Александров

13:50 Первые в мире. ТУ-144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет

14:05 Линия жизни. Василий Бочкарёв

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Виноград на снегу. Фазиль Искандер

17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Григорий Соколов

18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Больше, чем любовь. Евгений и Вера Вучетичи

21:30 Сати. Нескучная классика... С Эдуардом Артемьевым

22:15 Тихий Дон. 6-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й

00:00 Новости культуры

00:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Режиссеры монтажа

01:05 ХX век. «В ответ на ваше письмо». Ленинградская студия телевидения. 1963

01:55 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 1-я серия

02:40 Забытое ремесло. Цирюльник

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















Программа передач, ТВ программа на 28 ноября 2022 Программа Культура 27 ноября 2022 Программа Культура на 26 ноября 2022 Программа Культура на 25 ноября 2022 Программа Культура на 24 ноября 2022



