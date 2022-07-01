Программа Пятница на 28 ноября 2022

Телепрограмма канала Пятница на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Пятница на 28 ноября
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:30 Пятница News. 214-я серия
06:00 Принцесса и дракон
07:00 Снежная королева
08:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия
09:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия
10:40 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия - «Новосибирск»
11:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»
12:40 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
13:50 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
14:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
15:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
16:50 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
18:00 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
21:20 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
23:30 Пробный переезд. Сезон 1. 5-я серия - «Казань»
00:20 Падение Лондона
02:00 Пятница News. 216-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 3-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 4-я серия
03:40 Пятница News. 215-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
В программе возможны изменения.