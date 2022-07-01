Программа Пятница на 28 ноября 2022



Телепрограмма канала Пятница на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Пятница на 28 ноября



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

05:30 Пятница News. 214-я серия

06:00 Принцесса и дракон

07:00 Снежная королева

08:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия

09:40 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия

10:40 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия - «Новосибирск»

11:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»

12:40 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

13:50 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

14:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

15:50 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

16:50 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

18:00 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

21:20 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

23:30 Пробный переезд. Сезон 1. 5-я серия - «Казань»

00:20 Падение Лондона

02:00 Пятница News. 216-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 3-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 4-я серия

03:40 Пятница News. 215-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»



В программе возможны изменения.



















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