Программа МИР на 28 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач МИР на 28 ноября



05:00 При загадочных обстоятельствах. 8-я серия

05:30 Мультфильмы

07:20 Салон красоты

08:55 Авария. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Авария. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 1-я - 3-я серии

01:20 Наше кино. История большой любви

01:45 Частная жизнь Петра Виноградова

03:10 Развод



В программе возможны изменения.