Программа МИР на 28 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 28 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач МИР на 28 ноября
05:00 При загадочных обстоятельствах. 8-я серия
05:30 Мультфильмы
07:20 Салон красоты
08:55 Авария. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Авария. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 1-я - 3-я серии
01:20 Наше кино. История большой любви
01:45 Частная жизнь Петра Виноградова
03:10 Развод
В программе возможны изменения.