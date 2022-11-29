Программа передач, ТВ программа на 29 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на вторник 29 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 29.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 10-я серия

22:45 Большая игра

23:50 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-21. «Человек из ниоткуда», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-21. «Человек из ниоткуда», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Владимир Гостюхин

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Анна Азарова

04:00 Личное дело. 11-я серия



ТВЦ



04:15 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт

05:10 Мой герой. Владимир Иванов

05:45 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Искусственный интеллект

08:50 Загадка Эйнштейна. 1-я серия

09:45 Загадка Эйнштейна. 2-я серия

10:40 Актёрские судьбы. Любовь без правил

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я серия

12:41 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 4-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Мазаев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия

16:01 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия

16:55 Прощание. Юрий Яковлев

17:50 События

18:10 Пояс Ориона. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Анне Вески. Холод в груди

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Губернатор на верблюде

01:25 Прощание. Виктор Мережко

02:05 Дворцовый переворот-1964

02:45 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия

03:30 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия

04:15 Берегите пародиста!



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Знак скорпиона

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Рубин Каира

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Коварство», 1-я и 2-я серии, «Жених», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Коварство», 1-я и 2-я серии, «Жених», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Дочь за супружеский день?

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 3-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 4-я серия

22:10 Адмиралы района. 3-я и 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 3-я и 4-я серии

00:45 Англия - Россия. Коварство без любви. Подстава государственной важности

01:40 Профиль убийцы-2. «Миссионер», 1-я и 2-я серии

03:15 Профиль убийцы-2. «Кукольник», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Реле с ячейкой



5 канал



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 3-я часть

06:15 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 4-я часть

07:10 Последний дюйм

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части

16:55 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я - 3-я части

19:55 След. Испорченный телефон

20:40 След. Самая опасная профессия

21:30 След. Скрытое, включенное, спровоцированное

22:25 Великолепная пятёрка-5. Благие намерения

23:15 Великолепная пятёрка-2. Портрет в синих тонах

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Шутки разума

01:20 След. Жертва со стажем

02:05 След. Щекотливое дело

02:40 След. Сегодня мы с тобой бичуем

03:20 Детективы. У синей реки

03:50 Детективы. Безоблачные дни

04:20 Детективы. Фабрика обманок



Домашний



05:00 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»

13:00 Порча. Плоды греха

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Маменькин сынок

14:40 Девичий лес. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Тут кто-то есть». «Сирена»

23:50 Знахарка

00:25 Верну любимого. Маменькин сынок

00:50 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»

01:40 От ненависти до любви. 2-я серия

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 8-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 71-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 15-я серия

09:00 Физрук. 31-я - 40-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 233-я - 240-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 19-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 20-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 37-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 38-я серия

21:00 Игра на выживание-2. 14-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 30-я серия

23:30 Женский стендап. Сезон 3. 36-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 2. 26-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия

03:05 Comedy Баттл. 9-я серия

03:50 Comedy Баттл. 10-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 2. 4-я серия

05:30 Про Фому и про Ерему

05:40 Разрешите погулять с вашей собакой

05:50 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 8-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия

06:05 Три кота. Хлеб

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 5-я и 6-я серии

09:00 Гранд. Сезон 5. 1-я - 7-я серии

12:25 Кухня. Сезон 5. 9-я - 19-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 5-я - 7-я серии

20:00 Трансформеры. Месть падших

23:05 Трансформеры-3. Темная сторона Луны

02:05 Воронины. Сезон 12. 24-я серия

02:30 Воронины. Сезон 12. 25-я серия

02:55 Воронины. Сезон 12. 26-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана

05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Университет» (Ижевск)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Уругвай

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хищник

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Планета обезьян

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Не хлебом единым. 1-я и 2-я серии

06:00 Не хлебом единым. 3-я серия

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Нашествие

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Красин». Кругосветка 885»

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рысь

01:25 По данным уголовного розыска...

02:40 Россия молодая. Нашествие

03:45 Сделано в СССР

04:00 Анакоп. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва композиторская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая

07:30 Новости культуры

07:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия

08:45 Забытое ремесло. Скоморох

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Иван Жолтовский

11:10 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988

12:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

12:30 Тихий Дон. 7-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Карелия

13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Джонатан Свифт. «Приключения Гулливера»

14:30 Жизнь замечательных идей. Битвы на гороховом поле

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Александр III и передвижники

15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду

16:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Догадин

18:30 Цвет времени. Камера-обскура

18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Тихий Дон. 7-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988

01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия

02:25 Провинциальные музеи России. Карелия

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

06:10 Пятница News. 215-я серия

06:30 Снежная королева-2. Перезаморозка

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия

10:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

11:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

12:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

13:10 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия - «Выпечка»

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»

20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 6-я серия - «Ян Цапник и Ирина Мягкова»

22:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия - «Дима Масленников и Леонид Якубович»

23:30 Умный дом. Сезон 4. 4-я серия

00:10 Сорвиголова

02:00 Пятница News. 217-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 5-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 6-я серия

03:50 Пятница News. 216-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»



МИР



05:00 Развод

05:25 Любовь по приказу. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 3-я - 5-я серии

01:25 Наше кино. История большой любви

02:05 Антон Иванович сердится

03:20 Развод

04:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа СТС на 28 ноября 2022 Программа ТНТ на 28 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 28 ноября 2022 Программа ТНТ на 24 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 24 ноября 2022









Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу в Катаре на сегодня



На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022, который проводится под эгидой ФИФА и результаты состоявшихся игр чемпионата мира в Катаре. Расписание прямых трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России, где смотреть в прямом эфире



Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ. Гран-при России по фигурному катанию 2022, 6-й этап, где смотреть трансляции, участники



С 26 по 27 ноября в Перми пройдет шестой этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 27 ноября



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции 27 ноября



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.









