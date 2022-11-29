Канал ТВЦ программа передач на сегодня, телепрограмма ТВЦ на завтра



Телепрограмма ТВЦ на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач ТВЦ на сегодня 29.11.2022



04:15 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт

05:10 Мой герой. Владимир Иванов

05:45 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Искусственный интеллект

08:50 Загадка Эйнштейна. 1-я серия

09:45 Загадка Эйнштейна. 2-я серия

10:40 Актёрские судьбы. Любовь без правил

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я серия

12:41 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 4-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Мазаев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия

16:01 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия

16:55 Прощание. Юрий Яковлев

17:50 События

18:10 Пояс Ориона. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Анне Вески. Холод в груди

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Губернатор на верблюде

01:25 Прощание. Виктор Мережко

02:05 Дворцовый переворот-1964

02:45 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия

03:30 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия

04:15 Берегите пародиста!



Телепрограмма ТВЦ на завтра 30.11.2022



04:15 Берегите пародиста!

05:10 Мой герой. Сергей Мазаев

05:45 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Железо. Микро и макроэлементы

08:40 Загадка Пифагора. 1-я серия

09:34 Загадка Пифагора. 2-я серия

10:35 Проклятые сокровища

11:30 События

11:45 Старая гвардия. Огненный след. 1-я серия

12:38 Старая гвардия. Огненный след. 2-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Старшенбаум

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия

16:55 Прощание. Николай Караченцов

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Камея из Ватикана

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 67-я серия

23:05 90-е. Тур для дур

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Шоу-бизнес. Короткая слава

01:25 Знак качества. Соль

02:05 Отравленные сигары и ракеты на Кубе

02:45 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия

03:29 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия

04:15 «Один + один». Юмористический концерт



В программе возможны изменения.



















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