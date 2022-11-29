ТВЦ - программа передач ТВ, телепрограмма на 29 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач ТВЦ на 29.11.2022
04:15 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт
05:10 Мой герой. Владимир Иванов
05:45 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Искусственный интеллект
08:50 Загадка Эйнштейна. 1-я серия
09:45 Загадка Эйнштейна. 2-я серия
10:40 Актёрские судьбы. Любовь без правил
11:30 События
11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я серия
12:41 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 4-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Мазаев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия
16:01 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия
16:55 Прощание. Юрий Яковлев
17:50 События
18:10 Пояс Ориона. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Анне Вески. Холод в груди
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Губернатор на верблюде
01:25 Прощание. Виктор Мережко
02:05 Дворцовый переворот-1964
02:45 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия
03:30 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия
04:15 Берегите пародиста!
В программе возможны изменения.