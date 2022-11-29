Канал НТВ программа передач на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач НТВ на 29.11.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Знак скорпиона

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Рубин Каира

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Коварство», 1-я и 2-я серии, «Жених», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Коварство», 1-я и 2-я серии, «Жених», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Дочь за супружеский день?

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 3-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 4-я серия

22:10 Адмиралы района. 3-я и 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 3-я и 4-я серии

00:45 Англия - Россия. Коварство без любви. Подстава государственной важности

01:40 Профиль убийцы-2. «Миссионер», 1-я и 2-я серии

03:15 Профиль убийцы-2. «Кукольник», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Реле с ячейкой



В программе возможны изменения.