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5 канал программа передач на сегодня, на весь день



Телепрограмма 5 канала на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач 5 канал на 29.11.2022

05:00 Известия
05:25 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 3-я часть
06:15 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 4-я часть
07:10 Последний дюйм
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части
16:55 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я - 3-я части
19:55 След. Испорченный телефон
20:40 След. Самая опасная профессия
21:30 След. Скрытое, включенное, спровоцированное
22:25 Великолепная пятёрка-5. Благие намерения
23:15 Великолепная пятёрка-2. Портрет в синих тонах
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Шутки разума
01:20 След. Жертва со стажем
02:05 След. Щекотливое дело
02:40 След. Сегодня мы с тобой бичуем
03:20 Детективы. У синей реки
03:50 Детективы. Безоблачные дни
04:20 Детективы. Фабрика обманок

В программе возможны изменения.









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