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5 канал программа передач на сегодня, телепрограмма 5 канала на завтра



Телепрограмма 5 канала на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.

Программа передач 5 канал на сегодня 29 ноября

05:00 Известия
05:25 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 3-я часть
06:15 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 4-я часть
07:10 Последний дюйм
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части
16:55 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я - 3-я части
19:55 След. Испорченный телефон
20:40 След. Самая опасная профессия
21:30 След. Скрытое, включенное, спровоцированное
22:25 Великолепная пятёрка-5. Благие намерения
23:15 Великолепная пятёрка-2. Портрет в синих тонах
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Шутки разума
01:20 След. Жертва со стажем
02:05 След. Щекотливое дело
02:40 След. Сегодня мы с тобой бичуем
03:20 Детективы. У синей реки
03:50 Детективы. Безоблачные дни
04:20 Детективы. Фабрика обманок

Телепрограмма 5 канала на завтра 30 ноября

05:00 Известия
05:25 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части
08:25 Подлежит уничтожению. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Подлежит уничтожению. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-4. «Провокатор«, 4-я часть
14:20 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Другая река»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Другая река»
18:15 Ментовские войны 5. 1-я часть - «С чистой совестью»
19:05 Ментовские войны 5. 2-я часть - «С чистой совестью»
19:55 След. Домашний арест
20:40 След. Птицы смерти
21:30 След. Ход конем
22:25 Великолепная пятёрка-5. Имитация
23:15 Великолепная пятёрка-2. Обратная сторона рая
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Банда неудачников
01:20 След. Электрошторм
02:05 След. Живешь только дважды
02:40 След. Назад в СССР
03:20 Детективы. Пусть мама услышит
03:45 Детективы. Тот, кто тебя бережет
04:10 Гетеры майора Соколова. 1-я серия
04:55 Гетеры майора Соколова. 2-я серия

В программе возможны изменения.









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