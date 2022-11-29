5 канал - программа передач ТВ, телепрограмма на 29 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач 5 канал на 29.11.2022



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 3-я часть

06:15 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 4-я часть

07:10 Последний дюйм

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части

16:55 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я - 3-я части

19:55 След. Испорченный телефон

20:40 След. Самая опасная профессия

21:30 След. Скрытое, включенное, спровоцированное

22:25 Великолепная пятёрка-5. Благие намерения

23:15 Великолепная пятёрка-2. Портрет в синих тонах

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Шутки разума

01:20 След. Жертва со стажем

02:05 След. Щекотливое дело

02:40 След. Сегодня мы с тобой бичуем

03:20 Детективы. У синей реки

03:50 Детективы. Безоблачные дни

04:20 Детективы. Фабрика обманок



В программе возможны изменения.