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Канал Домашний программа передач на сегодня, на весь день



Телепрограмма Домашний на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Домашний на 29.11.2022

05:00 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»
13:00 Порча. Плоды греха
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Маменькин сынок
14:40 Девичий лес. 1-я - 4-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Тут кто-то есть». «Сирена»
23:50 Знахарка
00:25 Верну любимого. Маменькин сынок
00:50 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»
01:40 От ненависти до любви. 2-я серия
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!

В программе возможны изменения.









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