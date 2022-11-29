Канал Матч ТВ программа передач на сегодня, на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Матч ТВ на 29.11.2022
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана
05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Университет" (Ижевск)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Уругвай
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Эквадор - Сенегал. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар
В программе возможны изменения.