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Канал Матч ТВ программа передач на сегодня, телепрограмма Матч ТВ на завтра



Телепрограмма Матч ТВ на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.

Программа передач Матч ТВ на сегодня 29 ноября

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана
05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Университет» (Ижевск)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Уругвай
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Эквадор - Сенегал. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар

Телепрограмма Матч ТВ на завтра 30 ноября

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Самара»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Австралия - Дания. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Аргентина. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Саудовская Аравия - Мексика
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция

В программе возможны изменения.









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