Телепрограмма Матч ТВ на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.



Программа передач Матч ТВ на сегодня 29 ноября



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана

05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Университет» (Ижевск)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Уругвай

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Эквадор - Сенегал. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар



Телепрограмма Матч ТВ на завтра 30 ноября



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар

05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Самара»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Австралия - Дания. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Аргентина. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Саудовская Аравия - Мексика

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция



В программе возможны изменения.