Канал Звезда программа передач на сегодня, телепрограмма Звезда на завтра



Телепрограмма Звезда на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.



Программа передач Звезда на сегодня 29 ноября



04:35 Не хлебом единым. 1-я и 2-я серии

06:00 Не хлебом единым. 3-я серия

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Нашествие

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Красин». Кругосветка 885»

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рысь

01:25 По данным уголовного розыска...

02:40 Россия молодая. Нашествие

03:45 Сделано в СССР

04:00 Анакоп. 1-я и 2-я серии



Телепрограмма Звезда на завтра 30 ноября



04:00 Анакоп. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Правда против кривды

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Черные волки. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Иосиф Сталин«. Мировой рекорд»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Без права на провал

01:05 Ключи от неба

02:20 Россия молодая. Правда против кривды

03:35 Рысь



В программе возможны изменения.



















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