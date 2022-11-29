Звезда - программа передач ТВ, телепрограмма на 29 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.
Программа передач Звезда на 29.11.2022
04:35 Не хлебом единым. 1-я и 2-я серии
06:00 Не хлебом единым. 3-я серия
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Нашествие
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Красин». Кругосветка 885»
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Рысь
01:25 По данным уголовного розыска...
02:40 Россия молодая. Нашествие
03:45 Сделано в СССР
04:00 Анакоп. 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.