Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Канал Культура программа передач на сегодня, телепрограмма Культура на завтра



Телепрограмма Культура на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.

Программа передач Культура на сегодня 29 ноября

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва композиторская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая
07:30 Новости культуры
07:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия
08:45 Забытое ремесло. Скоморох
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Иван Жолтовский
11:10 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988
12:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12:30 Тихий Дон. 7-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Карелия
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Джонатан Свифт. «Приключения Гулливера»
14:30 Жизнь замечательных идей. Битвы на гороховом поле
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Александр III и передвижники
15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду
16:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Догадин
18:30 Цвет времени. Камера-обскура
18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Тихий Дон. 7-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988
01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия
02:25 Провинциальные музеи России. Карелия
03:00 Перерыв в вещании

Телепрограмма Культура на завтра 30 ноября

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва пешеходная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Владислав Стржельчик
07:30 Новости культуры
07:35 Человек в проходном дворе. 2-я серия
08:45 Забытое ремесло. Целовальник
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Доски судьбы. «Законы времени» Велемира Хлебникова
11:10 ХX век. «Музыка и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 1983
12:30 Тихий Дон. 8-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Рыбинск
13:45 Искусственный отбор
14:30 Жизнь замечательных идей. Закон химической гармонии
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Леонард Фудзита «Часовня Богоматери Мира»
15:50 Белая студия. 85 лет Эдуарду Артемьеву
16:35 Человек в проходном дворе. 2-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Стадлер
18:25 Забытое ремесло. Чистильщик обуви
18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Выбор Индонезии
22:15 Тихий Дон. 8-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Музыка и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 1983
01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 3-я серия
02:25 Провинциальные музеи России. Рыбинск
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 30 ноября 2022
  • Программа передач, ТВ программа на 29 ноября 2022
  • Программа Культура на 28 ноября 2022
  • Программа передач, ТВ программа на 28 ноября 2022
  • Программа Культура на 25 ноября 2022
    •




    Расписание второго этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Увате

    Кубок России по биатлону 2022 Уват

    С 1 по 4 декабря в Увате пройдет второй этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Тюменской области.

    Расписание матчей 29 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 на 28 ноября, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 29 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ в России

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 29 ноября

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.









    Сколько дней до Нового года 2023, через сколько дней Новый год
    Статистика коронавируса на 29 ноября 2022
    Турнирная таблица на 29 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
    Результаты матчей 29 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
    29 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 29 ноября 2022
    Какой праздник 29 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Разговоры о важном 5 декабря, Волонтеры России, цикл внеурочных занятий
    Курс евро ЦБ РФ на 29 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 29 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru