Телепрограмма Культура на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.
Программа передач Культура на сегодня 29 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва композиторская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая
07:30 Новости культуры
07:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия
08:45 Забытое ремесло. Скоморох
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Иван Жолтовский
11:10 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988
12:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12:30 Тихий Дон. 7-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Карелия
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Джонатан Свифт. «Приключения Гулливера»
14:30 Жизнь замечательных идей. Битвы на гороховом поле
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Александр III и передвижники
15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду
16:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Догадин
18:30 Цвет времени. Камера-обскура
18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Тихий Дон. 7-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988
01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия
02:25 Провинциальные музеи России. Карелия
03:00 Перерыв в вещании
Телепрограмма Культура на завтра 30 ноября
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва пешеходная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Владислав Стржельчик
07:30 Новости культуры
07:35 Человек в проходном дворе. 2-я серия
08:45 Забытое ремесло. Целовальник
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Доски судьбы. «Законы времени» Велемира Хлебникова
11:10 ХX век. «Музыка и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 1983
12:30 Тихий Дон. 8-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Рыбинск
13:45 Искусственный отбор
14:30 Жизнь замечательных идей. Закон химической гармонии
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Леонард Фудзита «Часовня Богоматери Мира»
15:50 Белая студия. 85 лет Эдуарду Артемьеву
16:35 Человек в проходном дворе. 2-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Стадлер
18:25 Забытое ремесло. Чистильщик обуви
18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Выбор Индонезии
22:15 Тихий Дон. 8-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Музыка и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 1983
01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 3-я серия
02:25 Провинциальные музеи России. Рыбинск
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.