Канал Культура программа передач на сегодня, телепрограмма Культура на завтра



Телепрограмма Культура на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.



Программа передач Культура на сегодня 29 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва композиторская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая

07:30 Новости культуры

07:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия

08:45 Забытое ремесло. Скоморох

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Иван Жолтовский

11:10 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988

12:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

12:30 Тихий Дон. 7-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Карелия

13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Джонатан Свифт. «Приключения Гулливера»

14:30 Жизнь замечательных идей. Битвы на гороховом поле

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Александр III и передвижники

15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду

16:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Догадин

18:30 Цвет времени. Камера-обскура

18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Тихий Дон. 7-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988

01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия

02:25 Провинциальные музеи России. Карелия

03:00 Перерыв в вещании



Телепрограмма Культура на завтра 30 ноября



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва пешеходная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Владислав Стржельчик

07:30 Новости культуры

07:35 Человек в проходном дворе. 2-я серия

08:45 Забытое ремесло. Целовальник

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Доски судьбы. «Законы времени» Велемира Хлебникова

11:10 ХX век. «Музыка и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 1983

12:30 Тихий Дон. 8-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Рыбинск

13:45 Искусственный отбор

14:30 Жизнь замечательных идей. Закон химической гармонии

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Леонард Фудзита «Часовня Богоматери Мира»

15:50 Белая студия. 85 лет Эдуарду Артемьеву

16:35 Человек в проходном дворе. 2-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Стадлер

18:25 Забытое ремесло. Чистильщик обуви

18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Выбор Индонезии

22:15 Тихий Дон. 8-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Музыка и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 1983

01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 3-я серия

02:25 Провинциальные музеи России. Рыбинск

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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